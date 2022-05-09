呆萌領角鴞幼雛現身 竹縣府電話指導民眾冷靜救援

民眾在自家圍牆邊發現落單的保育類領角鴞幼鳥，且發現有領角鴞成鳥在旁守護（如圖）。（圖由民眾提供）

2022/05/09 09:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮一民眾在自家圍牆邊發現落單的貓頭鷹，經電話與新竹縣政府農業處聯繫後，確認是已經離巢的保育類領角鴞幼鳥，且發現有領角鴞成鳥在旁守護，縣府人員建議，排除現場環境車輛及流浪貓狗等危險因子，減少周遭干預，避免成鳥被驚擾而離開，當晚民眾發現領角鴞寶寶自行爬上圍牆，隔日早上不見蹤影，研判已回到親鳥身邊。

農業處長范萬釗說，4月起新竹縣政府已接獲5起領角鴞幼鳥落巢通報，其中4起民眾收容帶離現場後，因無法尋獲親鳥，由縣府送往六福村野生動物救傷站安置，待未來成熟後進行野放作業，這起由民眾自行操作協助幼鳥回到親鳥身邊，實屬難得的案例。

農業處指出，每年春天是都市領角鴞繁殖的高峰期，4月開始許多領角鴞幼鳥會離開巢洞生活，跟著親鳥學飛打獵，但仍需親鳥照顧餵食，這時最容易有幼鳥掉落地面情形，呼籲縣民朋友如果遇到領角鴞幼鳥掉落地面，除非是有立即被車輛或犬貓攻擊的危險，應給幼鳥一點時間自行爬回高枝，等待親鳥回來接應，民眾未來如果發現有領角鴞落地或受傷，歡迎立即電話與縣府農業處或撥打1999，縣府將給予處理建議。

農業處提醒，台灣所有野生貓頭鷹及其他猛禽都屬於保育類動物，如遇到受傷動物，請立即通報縣府處置，切勿自行帶回自行餵食及飼養，不專業的餵養將造成動物營養不良導致未來存活率不佳，自行撿拾及飼養保育類動物更恐涉及「野生動物保育法」騷擾保育類野生動物規範，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上30萬元以下罰金。

領角鴞離巢幼鳥可能在學飛過程掉落地面。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法