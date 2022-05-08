為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    致力新住民子女母語傳承 鄧氏秋恆獲新住民模範母親

    新竹縣首屆新住民模範母親代表鄧氏秋恆（右2）獲得縣長楊文科（左2）的當面道賀。（記者黃美珠攝）

    新竹縣首屆新住民模範母親代表鄧氏秋恆（右2）獲得縣長楊文科（左2）的當面道賀。（記者黃美珠攝）

    2022/05/08 12:40

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣湖口鄉41歲、從越南遠嫁來台的鄧氏秋恆，跟74歲阿婆羅桂香今年同登全縣模範母親榮譽榜，其中鄧氏秋恆是今年縣府新增表揚的的新住民模範母親代表，她創立新竹縣新住民文化發展協會，致力傳承母語文化給新住民子女。羅桂香則是30多年老鄰長，也是環保志工。作為榮屬，她特別在意經常送暖給凋零中的榮民伯伯們，以致有些老榮民一看到她就份外親切，是湖口榮家所在區的精神支柱之一。

    縣府社會處安排縣長楊文科在母親節之際親自走訪這2名模範母親，向她們致敬。

    鄧氏秋恆說，飄洋過海成為台灣媳婦，能獲得模範母親表揚心情既緊張又開心，來台14年已在地生根，創立新竹縣新住民文化發展協會是希望能傳承新住民子女母語，也協助解決新住民姊妹們所遇到的各項困境。

    鄧氏秋恆畢業自越南河內大學中文翻譯系，嫁來臺後，參加了中文、司法通譯、母語教學、美容美髮等各種研習課程，不斷開發自己多項專業能力。

    她從明新科大化工材料所畢業後，也在該校擔任越南專班老師，同時在新竹等地的司法或移民機關幫忙口譯與筆譯，也做短片翻譯的配音，並新竹地區的國小本土語言課程中負責教授越南語。

    羅桂香跟已經往生的丈夫侯進德婚後育有2子，因丈夫擔任軍職，無法常待在家，她便母兼父職，邊照顧家庭，邊做家庭代工貼補家用。

    當了30多年的鄰長，她也是環保志工，還為了完成小時候的讀書願望，陸續完成中學學業與社區大學進修，實踐活到老學到老的精神。

    74歲的新竹縣模範母親羅桂香（前紅衣者）是地方上服務鄉親30多年的老鄰長。（記者黃美珠攝）

    74歲的新竹縣模範母親羅桂香（前紅衣者）是地方上服務鄉親30多年的老鄰長。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科（左）親自向74歲的新竹縣模範母親、也是熱心老鄰長羅桂香（右）致賀。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科（左）親自向74歲的新竹縣模範母親、也是熱心老鄰長羅桂香（右）致賀。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    做好防疫留下美好回憶 八里表揚12位模範母親
    2022/05/08 10:54

    做好防疫留下美好回憶 八里表揚12位模範母親
    經濟建研會表揚金門模範母親 事業家庭兩相兼顧
    2022/05/07 23:53

    經濟建研會表揚金門模範母親 事業家庭兩相兼顧

    白沙屯媽祖即將出巡！兩法寶護信眾
    疫情影響 桃園模範母親表揚近4成缺席
    2022/05/07 20:36

    疫情影響 桃園模範母親表揚近4成缺席
    丈夫中風兩兒又過動兼自閉 新住民母親願望僅是「每天多睡一小時」
    2022/05/07 18:29

    丈夫中風兩兒又過動兼自閉 新住民母親願望僅是「每天多睡一小時」
    金門表揚模範母親 「燒聲」縣長楊鎮浯現身說法強調母愛偉大
    2022/05/07 18:27

    金門表揚模範母親 「燒聲」縣長楊鎮浯現身說法強調母愛偉大
    新竹縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播