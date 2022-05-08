致力新住民子女母語傳承 鄧氏秋恆獲新住民模範母親

新竹縣首屆新住民模範母親代表鄧氏秋恆（右2）獲得縣長楊文科（左2）的當面道賀。（記者黃美珠攝）

2022/05/08 12:40

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣湖口鄉41歲、從越南遠嫁來台的鄧氏秋恆，跟74歲阿婆羅桂香今年同登全縣模範母親榮譽榜，其中鄧氏秋恆是今年縣府新增表揚的的新住民模範母親代表，她創立新竹縣新住民文化發展協會，致力傳承母語文化給新住民子女。羅桂香則是30多年老鄰長，也是環保志工。作為榮屬，她特別在意經常送暖給凋零中的榮民伯伯們，以致有些老榮民一看到她就份外親切，是湖口榮家所在區的精神支柱之一。

縣府社會處安排縣長楊文科在母親節之際親自走訪這2名模範母親，向她們致敬。

鄧氏秋恆說，飄洋過海成為台灣媳婦，能獲得模範母親表揚心情既緊張又開心，來台14年已在地生根，創立新竹縣新住民文化發展協會是希望能傳承新住民子女母語，也協助解決新住民姊妹們所遇到的各項困境。

鄧氏秋恆畢業自越南河內大學中文翻譯系，嫁來臺後，參加了中文、司法通譯、母語教學、美容美髮等各種研習課程，不斷開發自己多項專業能力。

她從明新科大化工材料所畢業後，也在該校擔任越南專班老師，同時在新竹等地的司法或移民機關幫忙口譯與筆譯，也做短片翻譯的配音，並新竹地區的國小本土語言課程中負責教授越南語。

羅桂香跟已經往生的丈夫侯進德婚後育有2子，因丈夫擔任軍職，無法常待在家，她便母兼父職，邊照顧家庭，邊做家庭代工貼補家用。

當了30多年的鄰長，她也是環保志工，還為了完成小時候的讀書願望，陸續完成中學學業與社區大學進修，實踐活到老學到老的精神。

74歲的新竹縣模範母親羅桂香（前紅衣者）是地方上服務鄉親30多年的老鄰長。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（左）親自向74歲的新竹縣模範母親、也是熱心老鄰長羅桂香（右）致賀。（記者黃美珠攝）

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