賞花新秘境 尖石那羅部落繡球花開了！

那羅繡球花田主人林新連說，想要栽種出粉色、紅色的繡球花，就必須使用鹼性的土壤。（記者黃美珠攝）

2022/05/08 09:47

〔記者黃美珠／尖石報導〕繡球花的粉絲們，今年開始不用再冒著塞車之苦遠求臺北陽明山，因為新竹縣尖石鄉那羅部落的「那羅繡球花田」即日起見客，到6月底之前都得見！花田內至少1200株常見的粉色、藍色、紫色、白色洋繡球，還有少見的「玫瑰繡球」、日系重瓣的「魔法公主」、「舞會」，以及兼具賞葉趣味的「斑葉繡球」，20多種各式繡球花儘管約莫還要至少1週才會大爆開，但已吸引「早鳥粉」去朝聖。

這片花田就在尖石前山、後山分界的宇老山峰之下，跟3、4月的盛開的金盞花田，當地知名的青蛙石風天空步道都相距不遠，遊客車停在天空步道的轉運站後，安步當車不用10分鐘就可以走到，幸運的話還有機會在花田巧遇藍鵲出沒，所以本月初初登場就已經引起注意。

花田主人林新連說，為了這片佔地約近2分的繡球花田，他們約4年前先在五峰鄉天湖部落開闢育苗場，培育2、3萬株的各品種花苗，去年起開始著手打造。

花田內除了常見、球狀的洋繡球花，他們也推出了很多少見的品種。其中從日本引進的「玫瑰繡球」彷彿是由無數朵藍紫色小玫瑰所團成的小花束最讓人驚艷，很多來客從初見的懷疑「這真的也是繡球花嗎？」最後都變成了「我也想買1盆回去」。

另外，不同於球狀、單瓣的洋繡球，他們還有重瓣的日系繡球花，而「魔法公主」、「舞會」就是代表。花田裡的「斑葉繡球花」區，其花葉的紋路倒是反客為主比花還要抓人眼球，假日人多的時候，也是花田內「塞車」的瓶頸路段之1。

有趣的是，來到繡球花田，林新連只要得空，還會跟有興趣的來客進行1堂戶外花田的地質土壤教學課，替很多人解惑，為何繡球花的顏色那麼多變，有的是藍色、紫色，有的是紅色和粉色？

林新連說，這是土壤酸鹼性不同所致。繡球花只要生長在酸性土壤區，就會開出藍、紫色的花朵，若在鹼性土壤區，那就會是紅色或粉色的繡球花。

另外，她也澄清繡球花並非都1年生，也有不少是多年生的品種。多年生的，只要在花謝後稍作修剪就會長出側芽，照顧得好來年就將再綻放。經過修剪的植株不會長高只會越長「大」，所以若是盆栽的「花粉」們，修剪後務必要換植入大盆。

這也就是說，同1盆花只要照顧得宜，今年賞完藍色、紫色繡球，明年想換粉色瞧瞧，只要土壤酸鹼值做改變，就會如願擁有不一樣的美景。

「玫瑰繡球花」綻放就像是自然團出來的一把藍紫色花束。（記者黃美珠攝）

「玫瑰繡球花」驚艷了很多繡球花的粉絲。（記者黃美珠攝）

遊客到新竹縣那羅繡球花田追花，驚喜看見尖石前、後山界的宇老山峰外，還驚喜巧遇藍鵲。（記者黃美珠攝）

日系重瓣的「魔法公主」繡球花。（記者黃美珠攝）

也是日系重瓣的「舞會」繡球花。（記者黃美珠攝）

1朵朵小小的繡球花，再過至少1週就將「大而美」，但是「花粉」們已經迫不及待入田美拍。（記者黃美珠攝）

「斑葉繡球花」可賞花可觀葉。（記者黃美珠攝）

罕見的「玫瑰繡球花」是來客的必拍打卡點。（記者黃美珠攝）

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