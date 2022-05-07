新竹縣六家、十興、新豐國小及尖石國中 全校線上教學7天

新竹縣各級學校5月7日非實體授課情形。（新竹縣政府提供）

2022/05/07 17:27

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣六家國小、十興國小、新豐國小及尖石國中因疫情狀況較嚴重，全校暫停實體課程7天，4所學校中，最快下週三起恢復實體課程。

新竹縣政府今天指出，竹北市六家國小、尖石鄉尖石國中確診個案及密切接觸者就讀的班級數都已達全校班級數3分之1以上，2校全校線上教學到下週五、13日為止，計畫在5月16日才恢復實體課程。

十興國小週四確診者和密切接觸者班級達到全校3分之1以上，昨天（6日）已啟動全校線上教學到下週二、10日為止，今天又持續新增1生確診，這名新增確診生的班級必須再額外線上教學到下週四、12日為止。至於新豐國小因密切接觸者達10班，全校今天起線上教學到下週五。

竹北東海國小附設幼兒園1生確診，線上教學到下週三、11日。任得補習班因之前稍早的東海國小確診生就讀，該班線上教學到下週三。

米澤幼兒園1幼生確診，線上教學到下週三。光明國小3生確診，其中1班線上教學到下週二，另2班線上教學到下週一。維宥補習班因光明國小確診案，有1班線上教學到下週三。興隆國小1生和2科任老師確診，所以有1個班線上教學到下週三。

豐田國小1生確診，該班一樣線上教學到下週三，被波及的冠華補習班線上教學到下週三。

安興國小和東興國中各有2生確診，2校各有1班線上教學到下週四。益果補習班因安興國小確診生就讀，1班線上教學到下週三。

英翰補習班分因之前的六家國小確診生就讀且有1師確診，確診生的班級線上教學到下週四，確診師的班級線上教學到下週三。童園補習班因之前的中正國小確診案，1班線上教學到下週四、12日。豐東補習班也因先前的新社國小確診生，有1班要線上教學到下週四。

國立竹北高中有1生確診，該班線上教學到下週三，楊真補習班因竹北高中確診生，有1班線上教學到下週三。

義民高中高中部和國中部各有1生確診，高中部該班線上教學到下週一，國中部該班線上教學到今天。

橫山鄉愛兒堡幼兒園有1生確診，就讀班級線上教學到下週三為止。新埔國小2生確診，該2班線上教學到下週三。貝爾實驗幼兒園1幼生確診，就讀班級也線上教學到下週三。湖口鄉信勢國小1生確診，該班線上教學到下週三。

竹東鎮的國立竹東高中1生確診，該班線上教學到下週一。新豐國小如前述，全校從今天起線上教學到下週五、13日。同在新豐的古佳幼補習班因之前山崎國小確診生，有1班必須線上教學到下週四。

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新竹縣各級學校5月7日非實體授課情形。（新竹縣政府提供）

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