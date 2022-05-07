為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    新竹縣六家、十興、新豐國小及尖石國中 全校線上教學7天

    新竹縣各級學校5月7日非實體授課情形。（新竹縣政府提供）

    新竹縣各級學校5月7日非實體授課情形。（新竹縣政府提供）

    2022/05/07 17:27

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣六家國小、十興國小、新豐國小及尖石國中因疫情狀況較嚴重，全校暫停實體課程7天，4所學校中，最快下週三起恢復實體課程。

    新竹縣政府今天指出，竹北市六家國小、尖石鄉尖石國中確診個案及密切接觸者就讀的班級數都已達全校班級數3分之1以上，2校全校線上教學到下週五、13日為止，計畫在5月16日才恢復實體課程。

    十興國小週四確診者和密切接觸者班級達到全校3分之1以上，昨天（6日）已啟動全校線上教學到下週二、10日為止，今天又持續新增1生確診，這名新增確診生的班級必須再額外線上教學到下週四、12日為止。至於新豐國小因密切接觸者達10班，全校今天起線上教學到下週五。

    竹北東海國小附設幼兒園1生確診，線上教學到下週三、11日。任得補習班因之前稍早的東海國小確診生就讀，該班線上教學到下週三。

    米澤幼兒園1幼生確診，線上教學到下週三。光明國小3生確診，其中1班線上教學到下週二，另2班線上教學到下週一。維宥補習班因光明國小確診案，有1班線上教學到下週三。興隆國小1生和2科任老師確診，所以有1個班線上教學到下週三。

    豐田國小1生確診，該班一樣線上教學到下週三，被波及的冠華補習班線上教學到下週三。

    安興國小和東興國中各有2生確診，2校各有1班線上教學到下週四。益果補習班因安興國小確診生就讀，1班線上教學到下週三。

    英翰補習班分因之前的六家國小確診生就讀且有1師確診，確診生的班級線上教學到下週四，確診師的班級線上教學到下週三。童園補習班因之前的中正國小確診案，1班線上教學到下週四、12日。豐東補習班也因先前的新社國小確診生，有1班要線上教學到下週四。

    國立竹北高中有1生確診，該班線上教學到下週三，楊真補習班因竹北高中確診生，有1班線上教學到下週三。

    義民高中高中部和國中部各有1生確診，高中部該班線上教學到下週一，國中部該班線上教學到今天。

    橫山鄉愛兒堡幼兒園有1生確診，就讀班級線上教學到下週三為止。新埔國小2生確診，該2班線上教學到下週三。貝爾實驗幼兒園1幼生確診，就讀班級也線上教學到下週三。湖口鄉信勢國小1生確診，該班線上教學到下週三。

    竹東鎮的國立竹東高中1生確診，該班線上教學到下週一。新豐國小如前述，全校從今天起線上教學到下週五、13日。同在新豐的古佳幼補習班因之前山崎國小確診生，有1班必須線上教學到下週四。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    新竹縣各級學校5月7日非實體授課情形。（新竹縣政府提供）

    新竹縣各級學校5月7日非實體授課情形。（新竹縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中重症+52、增11死！40多歲女路倒送醫不治
    2022/05/07 14:40

    中重症+52、增11死！40多歲女路倒送醫不治
    確診停課標準明起改變！國小同班停課3天 國高中匡「九宮格」同學
    2022/05/07 14:26

    確診停課標準明起改變！國小同班停課3天 國高中匡「九宮格」同學

    血糖失控！當心隱形殺手找上門！
    居家隔離放寬！電子圍籬明起退場 密切接觸者僅匡列「同住親友」
    2022/05/07 14:24

    居家隔離放寬！電子圍籬明起退場 密切接觸者僅匡列「同住親友」
    本土+46377！今增11人死亡創新高
    2022/05/07 14:11

    本土+46377！今增11人死亡創新高

    《MetaCity M》元宇宙LISA 擔任全球代言人
    新竹縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播