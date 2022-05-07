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    竹縣+788 以職場、移工宿舍、校園群聚為主

    新竹縣今天新增本土確診病例共788人。（圖由竹縣府提供）

    新竹縣今天新增本土確診病例共788人。（圖由竹縣府提供）

    2022/05/07 15:27

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣今天新增788例COVID-19確診病例，年紀最小確診者不滿1歲，最年長的已經有88歲。其中有658人沒有症狀，佔整體確診人數約83％，並以18至64歲青壯年為主，感染者較大宗來自職場、移工宿舍以及校園3大類的群聚，等於有6成都在可控範圍內。

    縣府衛生局表示，今天的確診者中有98個是12歲以下孩童，65歲以上長輩共48人。18到64歲確診者佔整體比例76％。除了83%的無症狀感染者，其他的輕症者均以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主。

    新增的本土個案，竹北266例、湖口185例、竹東108例、新豐89例、尖石34例、關西24例、寶山21例、新埔20例、芎林19例、、峨眉7例、五峰和橫山各6例、北埔3例，都已經安排就醫、或在集中檢疫所治療或申請居家照護中。今天為止，全縣居家隔離者共921人、居家照護有1943人。

    衛生局調查發現，這波疫情以職場、移工宿舍、校園群聚為主，在人口密集機構群聚約佔整體確診個案的6成，再轉延伸進入家庭形成群聚。

    以尖石鄉為例，近日確診個案增加是因部落有婚宴或其他聚會所致，衛生局獲報後已立即聯繫相關職場、學校、部落村長等且安排採檢，群聚案均在匡列、掌握中，請鄉親不用過度擔憂。

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