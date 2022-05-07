柑仔店主黃火秀、徐梅蘭捐300萬救災救命設備 作為送自己母親節與81歲生日禮

新竹縣湖口鄉「梅蘭商店」主人黃火秀（右起）、徐梅蘭夫婦，把價值300萬的救命設備捐贈給新竹縣消防局湖口分隊，局長孫福佑代表受贈。（記者黃美珠攝）

2022/05/07 12:29

〔記者黃美珠／新竹報導〕81歲的生日禮物和母親節禮，是自掏腰包拿出300萬捐贈救災救命設備造福鄉梓！新竹縣湖口鄉「梅蘭商店」主人黃火秀跟太太徐梅蘭，今天早上在子女孫兒見證下正式把這批設備捐贈給新竹縣政府消防局湖口消防分隊，讓人超感動！

明天就是母親節，下週就是黃火秀的81歲大壽，在兒子黃鏡波、黃鏡浪等子女孫兒們的支持和見證下，這對行善多年的鄉下小柑仔店夫妻，把1輛消防救災車、2台電動切割機、以及價值各約百萬的「ZOLL」專業生理監視器與最新一代「LUCAS」自動心肺復甦機，統統交到了縣府消防局長孫福佑的手中，提供湖口分隊使用，作為他們送給自己的母親節和生日賀禮。

孫福佑說，「梅蘭商店」在地經營40年，就是大家口中的傳統柑仔店，賺的都是小錢，但做的卻是大愛，特別是老夫婦的長子黃鏡波更是長年捐助湖口分隊勤務所需。

他說，以前的消防工作只要在獲報後把患者順利送到醫院就好，但近年勤務已變成消防員從獲報起就要先做各種救命的努力。

現在救護車上都有平板電腦，可以配合所有自動化設備，把剛接到的病患所有生命跡象數值傳輸到醫院的急診室去，讓病患還沒到院，急診室醫師就已經可以掌握到患者的所有生命徵象，提早研擬急救的規劃，這對搶救生命是很大的幫助。

黃火秀、徐梅蘭伉儷所捐的救災車、電動切割機都很實用之外，其中「ZOLL」多功能生理監測器，更是目前最高階的救命設備，就是前述跟醫院急診室配合救命的利器。

現在全縣各消防分隊的救護車第1梯次（91車）車隊都有這台，但在黃火秀、徐梅蘭的善舉下，湖口分隊就連第2梯次的92車也得以率先裝設這個多功能生理監測器，這對湖口地區的鄉親生命更有保障。

新竹縣政府消防局長孫福佑（右4）感謝「梅蘭商店」主人黃火秀（右6）、徐梅蘭（右5）夫婦率領子女兒孫的義舉，回贈消防瞄子等作為謝禮。（記者黃美珠攝）

「ZOLL」專業生理監視器，可以把患者在救護車上的生命跡象即時傳送給醫院端的急診室。（記者黃美珠攝）

除了救災車，桌上的電動切割機、最新一代「LUCAS」自動心肺復甦機以及「ZOLL」專業生理監視器，都是黃火秀和徐梅蘭所捐。（記者黃美珠攝）

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