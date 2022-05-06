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    竹縣校園疫情更新 竹東國中、山崎及錦山國小全校改線上上課

    新竹縣政府公布5月7日學校新增非實體授課情形。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府公布5月7日學校新增非實體授課情形。（新竹縣政府提供）

    2022/05/06 18:50

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今天（6日）傍晚公布，全縣7日新增21所學校，由於學生或、老師或職員確診，全校或部分班級非實體授課；其中，竹東鎮竹東國中、新豐鄉山崎國小及關西鎮錦山國小全校改線上課程7天。

    新竹縣教育局說，竹北市十興國小6至10日全校暫停實體課程（以下簡稱停課），因新增2名學生確診，該班停課到11日；東海國小1班共4名學生確診，該班停課到11日；竹北國中因1名學生確診，該班停課到9日；天籟森林幼兒園因1名幼生確診，該班停課到11日；田中橡樹幼兒園因1名幼生確診，該班停課到10日；杜威幼兒園因1名幼生確診，該班停課到10日。

    竹東鎮東泰高中因1名學生確診，2班停課到11日；二重國中因1名學生確診，該班停課到9日；竹東國中2名學生確診，經疫調匡列密切接觸者達10個班級，全校停課到11日。

    芎林鄉芎林國小附設幼兒園因1名幼生確診，該班停課到10日；芎林國小因1名學生確診，該班停課到11日。

    湖口鄉湖口國小附幼因2名幼生確診，停課到9日；湖口高中因1名學生確診，該班停課到10日；中興國小因2名學生確診，該班停課到10日；信勢國小附幼因2名幼生確診，該班停課到11日；信勢國小因1名學生確診，該班停課到10日。

    新埔鎮北平華德福實驗學校因1名學生確診，該班停課到11日。

    新豐鄉忠孝國中因1名學生確診，該班停課到11日；山崎國小因密切接觸者達十班，全校停課到13日；愛丁堡國際蒙特梭利幼兒園因1名幼生確診，該班停課到11日。

    關西鎮錦山國小幼兒園因1名教保員確診，全校含幼兒園停課到11日。

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    新竹縣政府公布5月7日學校新增非實體授課情形。（新竹縣政府提供）

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