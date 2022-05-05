竹縣+570！勞工若尚無隔離證明 縣府建請雇主先准防疫假

中央今（5日）公布新竹縣新增570例武漢肺炎本土確診案例。（新竹縣政府提供）

2022/05/05 17:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中央今天（5日）公布新竹縣新增570例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診案例，年齡從0-91歲，目前居家隔離人數為530人，居家照護人數為1119人；由於案例激增，可能使勞工無法事先取得隔離通知證明申請防疫假，縣府勞工處建請雇主考量疫情嚴峻之下，先予准假，相關請假程序後補。

衛生局指出，新竹縣新增570例確診，285位男性、285位女性，無症狀者有459人，佔81％，12歲以下73人、65歲以上28人，多數為18-64歲青壯年，約佔75％。地區分布為竹北市207例、竹東鎮86例、湖口鄉100例、新豐鄉49例、新埔鎮23例、關西鎮27例、芎林鄉15例、橫山鄉5例、寶山鄉14例、北埔鄉4例、峨眉鄉3例、尖石鄉33例、五峰鄉4例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局說，這波疫情以職場、校園、移工宿舍等等群聚為主，目前透過職場、學校防疫長密切聯繫來匡列接觸者和安排採檢，包括前天竹北麻園移工宿舍群聚案等。

勞工處呼籲，現階段採重點疫調確診者2天內密切接觸者，及確診者主動提報衛生主管機關同住親友名單、校園及公司聯絡窗口等資訊，如因情況急迫及通報時間落差，導致勞工無法事先取得隔離通知證明並據以請防疫隔離假或防疫照顧假時，建請雇主考量疫情嚴峻之下，全民都有防疫義務，先予准假，相關請假程序後補。

一般民眾居家快篩陽性時可至社區篩檢站接受公費PCR採檢，時間地點為：5月5日到7日晚上6點到9點，在竹北大安醫院、新仁醫院、竹東台北榮總新竹分院的急診室外，5月6、7日上午9點到12點新仁醫院急診室外。

民眾若有呼吸道症狀自覺風險，除了自行購買快篩試劑，也可到新竹縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師評估就診發放。

新竹縣定點診所查詢網址：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=980&s=89584

新竹縣販售實名制快篩試劑健保藥局查詢網址：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=980&s=89882

疫苗接種資訊查詢網址：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996

因故無法參加校園接種的6-11歲學童，即日起也可到合約院所預約接種，查詢網址：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

一般民眾自行快篩陽性做法。。（新竹縣政府提供）

新竹縣社區篩檢站。（新竹縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法