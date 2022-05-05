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    首頁　>　新竹縣

    惡劣！護理之家照顧員 竟把10天大嬰兒頭下腳上抓著

    對於連郁婷質詢萊姆產後護理之家照顧員的惡行，縣長楊文科觀看影片後也痛批，該名照顧員非常惡劣，罰則太輕部分應該改善！（記者廖雪茹攝）

    對於連郁婷質詢萊姆產後護理之家照顧員的惡行，縣長楊文科觀看影片後也痛批，該名照顧員非常惡劣，罰則太輕部分應該改善！（記者廖雪茹攝）

    2022/05/05 17:50

    首次上稿15:36
    更新時間17:50（新增護理之家說法）

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕時代力量新竹縣議員連郁婷今天（5日）質詢時，公開萊姆產後護理之家的照顧員，不當照顧才出生10天的嬰兒的監視影片，但縣府社會處卻僅裁罰6萬元！竹北市外來人口多、生育率高，她強烈建議縣府應該針對產後護理之家（月子中心）和托嬰中心等建立好的評鑑制度，管理不當的業者和受雇員也都應該即時公告，讓社會大眾知悉。

    護理之家︰已開除照顧員

    對於議員的質詢爆料，萊姆產後護理之家受訪表示，事件發生時即革除該照顧員；全案已進入司法程序，將委託律師發布聲明。

    縣長楊文科觀看影片後也痛批，該名照顧員非常惡劣，罰則太輕部分應該改善！為讓年輕家庭安心，將請衛生局研議在3個月內建立產後護理之家評鑑制度。

    連郁婷表示，被害嬰兒的父母發現孩子臉上有瘀青，護理之家一度回說是黃疸，但父母不放心帶到診所，醫生直言是瘀青，回頭察看監視器，才發現照顧員數度把嬰兒頭下腳上的抓著；依違反兒少法可處6萬到30萬元罰鍰，但社會處卻輕罰6萬元，她反問如何發揮警示作用？

    社會處長李國祿表示，裁罰須依基準，首犯通常處最低罰鍰，縣府不希望有類似情事發生，後續會努力預防和追蹤。經查，此案發生在去年底，該照顧員被裁罰後提起訴願，因此尚未依法公告。

    連郁婷說，此案進入司法程序後已起訴，她追問，民眾如何知道萊姆產後護理之家曾經發生過此事？業者有沒有依兒少法57條規定在24小時內向社會處通報？縣府若無公告，要怎麼揭露惡劣的產後護理之家？

    連再追問衛生局，對於產後護理之家的評鑑，中央每4年考核1次，地方督導理應每年考核1次，但新竹縣的督導評鑑合格效期卻長達5年？

    連郁婷建請縣府對於產後護理之家（月子中心）和托嬰中心等建立好的評鑑制度，除了對於不適任的保育員、嬰兒照顧員應該即時公告，以免繼續任職，而管理不當的業者也應該即時公告以為警示，讓社會大眾知悉。

    連郁婷說，新竹縣政府應該建立好的產後護理之家評鑑制度，對於管理不當的業者也應該公告周知以為警示，讓社會大眾知悉。（記者廖雪茹攝）

    連郁婷說，新竹縣政府應該建立好的產後護理之家評鑑制度，對於管理不當的業者也應該公告周知以為警示，讓社會大眾知悉。（記者廖雪茹攝）

    時代力量新竹縣議員連郁婷今天（5日）在議會總質詢時，當場播放萊姆產後護理之家的監視器，畫面顯示嬰兒照顧員數度把才10天大的嬰兒頭下腳上的抓著！（圖由連郁婷提供）

    時代力量新竹縣議員連郁婷今天（5日）在議會總質詢時，當場播放萊姆產後護理之家的監視器，畫面顯示嬰兒照顧員數度把才10天大的嬰兒頭下腳上的抓著！（圖由連郁婷提供）

    時代力量新竹縣議員連郁婷今天（5日）在議會總質詢時，當場播放萊姆產後護理之家的監視器，畫面顯示嬰兒照顧員數度把才10天大的嬰兒頭下腳上的抓著！（圖由連郁婷提供）

    時代力量新竹縣議員連郁婷今天（5日）在議會總質詢時，當場播放萊姆產後護理之家的監視器，畫面顯示嬰兒照顧員數度把才10天大的嬰兒頭下腳上的抓著！（圖由連郁婷提供）

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