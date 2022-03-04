竹東國小社區公托家園揭牌 全縣首個0到12歲教學托育兼具校園

新竹縣第3所社區公共托育家園竹東國小今天揭牌。（圖由竹縣府提供）

2022/03/04 21:36

〔記者黃美珠／竹東報導〕竹東國小社區公共托育家園今天揭牌，新竹縣政府社會處處長李國祿說，這是全縣第1個設在學校內的公共托育家園，加上原有的竹東非營利幼兒園，等於是讓當地的孩子從出生到12歲都可以在同1個學習環境中成長，等於讓竹東國小教學和托育一兼二顧。

李國祿說，竹東國小社區公共托育家園的誕生，他很感謝縣府教育局、竹東國小校方的大力支持，希望未來繼續跟教育局合作努力，畢竟托育家園是0到2歲孩子非常重要的發展基礎，後續銜接3到6歲的非營利幼兒園、以及進入國小學齡時期都將在同1個校園內度過；未來竹北嘉豐國小也會如此發展。

3年來縣府已先後建置：縣府公托家園、竹東鎮東正社區公托家園以及嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心，今天全縣第3所社區公共托育家園就在竹東國小內揭牌。

李國祿說，目前3所公共托育家園共收托36人，1所公設民營嘉豐托嬰中心收托40名。竹東國小社區公共托育家園托育名額共12個，只要設籍竹縣、出生滿2足月、未滿2足歲的幼童都可報名，入托公開抽籤手續雖已於今年2月3日完成，但後續仍開放家長報名備取名額。

未來該處還會持續在竹北福德社區、新豐松柏社區、竹東頭重社區，用公設民營方式設立新竹縣的公設托嬰中心。

目前竹東國小社區公托家園委託新竹縣教保托育產業工會承攬經營，每月收費1萬2000元，6個月以上嬰幼兒另每月加收1000元副食品費，每名嬰幼兒可申請中央準公共化托育費用補助4000到6000元不等，今年8月起會再調高補助費用。

整個家園規劃聘用主任1人、托育人員3個，平均照顧人力是1比4，優於法規，除收費更親民平價，也致力追求專業的服務品質、完善的教具器材以及安全的照護環境。

新竹縣政府積極建立友善育兒及平價優質的托育環境。（圖由竹縣府提供）

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