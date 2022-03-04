新竹縣衝疫苗施打率 3/7~3/13隨到隨打場次公布

新竹縣持續安排下週要打完4800劑COVID-19疫苗。（記者黃美珠攝）

2022/03/04 20:17

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣COVID-19疫苗第1、第2劑接種率各為82％、75％，第3劑也已經近36％。縣府為了在本月底讓第3劑接種率達到5成，今天宣布再釋出4800劑，下週一（7日）起持續在竹北、湖口、新豐、新埔以及峨眉等鄉鎮提供莫德納、BNT以及高端3種疫苗，隨到隨打免費接種到13日為止。

衛生局說，從7日到13日加開的中、大型接種場次統統不需要事前預約，隨到就可以隨打。

不過想打BNT或是高端疫苗的都各只有1場機會，分別是下週三、9日早上和下週四早上，地點都在湖口衛生所，第1天200個BNT，第2天是100個高端，1到3劑都可以打。

剩下的都是莫德納的專場。首先只能打第1、第2劑的是下週五、11日晚上6點到8點在新豐衛生所共400個。

專打第3劑的場地都在新豐衛生所，分別從下週三起連續3天的下午1點半到3點半，每天各有400個名額。

其他3劑想打都可免預約打到的是：

下週一（7日）早上湖口衛生所有200個，下午竹北衛生所400個。下週二下午竹北里集會所500個。下週三早上200名在新埔鎮衛生所。下週四下午在竹北和峨眉2地衛生所，各有400和100個，下週五早上新埔衛生所有200個，下午回到竹北衛生所有400個。下週六早上在竹北里集會所共有500個。

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下週二和下週六在竹北里集會所的疫苗接種資訊。（新竹縣政府提供）

下週一、下週四以及下週五在竹北衛生所的疫苗接種資訊。（新竹縣政府提供）

下週一、下週二以及下週四在湖口衛生所的疫苗接種資訊。（新竹縣政府提供）

下週三和下週四在新豐衛生所的疫苗接種資訊。（新竹縣政府提供）

下週五、11日在新豐衛生所的疫苗接種資訊。（新竹縣政府提供）

下週三和下週五在新埔衛生所的疫苗接種資訊。（新竹縣政府提供）

下週四、10日在峨眉衛生所的疫苗接種資訊。（新竹縣政府提供）

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