不只成功國中弦樂團 竹縣興隆國小直笛團昨全國音樂賽也遇停電奪特優
〔記者黃美珠／新竹報導〕無獨有偶，新竹縣成功國中弦樂團昨天參加本學年度全國學生音樂比賽團體A組北區決賽意外碰上全台大停電，摸黑演奏後拿到特優的佳績，興隆國小直笛團也在同時間參加北區國小直笛合奏比賽，於自選曲的後段碰上停電，但也同樣沉著全部演奏完畢，且從17個競爭隊伍中捧回特優的肯定，縣長楊文科今天也前往致賀給小將們肯定。
校長葉瑞珠說，他們的比賽場地是在新北市的碧華國小，該校是第4順位上台演奏。當時她在場外透過轉播欣賞小朋友們的表現，沒想到興隆國小直笛團自選曲看到7分多鐘時突然整個螢幕黑掉，碰上了大停電。
她相信孩子們在老師平日的訓練下可以如常完成這場比賽，儘管心中確實也很忐忑。不過當評審團徵詢她是否要要重比1次時，她私心覺得興隆的同學處變不驚的表現是最棒的，但詢問老師和同學意見後，大家一致做出婉謝評審團好意的決定，事實證明他們果然拿到特優的好成績。
指導老師朱嬿蓉說，他們是演奏自選曲到7分多鐘時突然大停電，後續有2分半鐘是在黑暗中進行。
好在她一向要求孩子們在練習期間耳朵必須要打開來聽，除了聽自己的聲部，也要聽其他的聲部，因此他們的心裡面都有別人的聲部，所以黑暗中演奏仍能正常發揮。
此外，她一向告訴孩子們「我的指揮棒沒有放下，音樂就不能停下！」學生們曾反應，問她何時才會放下指揮棒？她就說除非是大地震或失火，老師帶頭跑，他們才可以跟著她走，所以學生們都很清楚除此之外，不管台上、台下發生什麼事情，依舊要正常繼續演奏。
至於可愛的小朋友們則說，舞台突然變黑時大家普遍都有被嚇到，有人還以為音樂比賽要測驗臨場反應。
但是大家都沒有停下「嘴」邊的旋律，因為他們正是牢記了老師強調的「指揮棒沒有放下，大家的樂音就不可以停下」。