不只成功國中弦樂團 竹縣興隆國小直笛團昨全國音樂賽也遇停電奪特優

無敵有偶！新竹縣興隆國小直笛團昨天也在全國學生音樂賽上演奏中遇上全台大停電，但表現一樣沉穩且捧回特優。（記者黃美珠攝）

2022/03/04 13:55

〔記者黃美珠／新竹報導〕無獨有偶，新竹縣成功國中弦樂團昨天參加本學年度全國學生音樂比賽團體A組北區決賽意外碰上全台大停電，摸黑演奏後拿到特優的佳績，興隆國小直笛團也在同時間參加北區國小直笛合奏比賽，於自選曲的後段碰上停電，但也同樣沉著全部演奏完畢，且從17個競爭隊伍中捧回特優的肯定，縣長楊文科今天也前往致賀給小將們肯定。

校長葉瑞珠說，他們的比賽場地是在新北市的碧華國小，該校是第4順位上台演奏。當時她在場外透過轉播欣賞小朋友們的表現，沒想到興隆國小直笛團自選曲看到7分多鐘時突然整個螢幕黑掉，碰上了大停電。

她相信孩子們在老師平日的訓練下可以如常完成這場比賽，儘管心中確實也很忐忑。不過當評審團徵詢她是否要要重比1次時，她私心覺得興隆的同學處變不驚的表現是最棒的，但詢問老師和同學意見後，大家一致做出婉謝評審團好意的決定，事實證明他們果然拿到特優的好成績。

指導老師朱嬿蓉說，他們是演奏自選曲到7分多鐘時突然大停電，後續有2分半鐘是在黑暗中進行。

好在她一向要求孩子們在練習期間耳朵必須要打開來聽，除了聽自己的聲部，也要聽其他的聲部，因此他們的心裡面都有別人的聲部，所以黑暗中演奏仍能正常發揮。

此外，她一向告訴孩子們「我的指揮棒沒有放下，音樂就不能停下！」學生們曾反應，問她何時才會放下指揮棒？她就說除非是大地震或失火，老師帶頭跑，他們才可以跟著她走，所以學生們都很清楚除此之外，不管台上、台下發生什麼事情，依舊要正常繼續演奏。

至於可愛的小朋友們則說，舞台突然變黑時大家普遍都有被嚇到，有人還以為音樂比賽要測驗臨場反應。

但是大家都沒有停下「嘴」邊的旋律，因為他們正是牢記了老師強調的「指揮棒沒有放下，大家的樂音就不可以停下」。

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