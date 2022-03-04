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    用呼吸代替雙眼 成功國中弦樂團「暗黑」成功奪佳績

    當成功國中弦樂團再次演繹「沒停電版」的比賽指定曲，全校各班學生紛紛站在走廊上致敬。（記者黃美珠攝）

    當成功國中弦樂團再次演繹「沒停電版」的比賽指定曲，全校各班學生紛紛站在走廊上致敬。（記者黃美珠攝）

    2022/03/04 13:21

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣成功國中弦樂團昨天參加本學年度全國學生音樂比賽團體A組北區決賽，意外碰上全台大停電，不僅摸黑完成演奏還奪下團體A組特優感動全國！家長把這個「全國停電版」的影片上傳YouTube以後，到今天中午已經超過8萬人次點閱，給讚者無數。縣長楊文科到校向弦樂團師生致賀，也慰勉他們冷靜傑出的表現，成功國中弦樂團以琴聲相迎，全校同學也紛紛站在各樓層班級外給弦樂團的同學按讚，表示與有榮焉。

    縣長楊文科說，成功國中弦樂團的表現可以用「轟動全台」、「驚動武林」來形容，他謝謝弦樂團所有學生，也感謝校長陳雯玲、指導老師鄭喬文苦心栽培，家長及社區的支持。

    楊文科說，在昨前天7分7秒鐘的全國大停電中，造成整個台灣民生和產業用電巨大的影響。最近也常有跳電問題，他希望政府要對能源政策有徹底的整體檢討，期待台灣的未來不會有缺電的危機，呼籲藉這次音樂比賽發生的問題能讓中央正視。

    為什麼有辦法在一片漆黑中，不僅如常且更出神入化地完成3分鐘的指定曲？

    指導老師也是指揮鄭喬文說，平常訓練她就要求學生除了看譜、看指揮，也必須把譜子記在腦中，且打開耳朵去聽到彼此的聲音，因為他們是個團隊不是獨奏，需要各個聲部緊密的連結在一起。正因平常訓練就是這樣，所以這次即便是停電，看不到譜和指揮依舊可以有很好的表現。

    至於她自己也是第1次碰到比賽中停電，因為比賽都有計時，她以為是偶發斷電，但是下去了就是下去了，如果當場停止的話學生心情會受影響，所以就試試看，看能不能儘量順利如常地演奏完成。根本不知道是全台大停電。

    她說，能有昨天讓人驚嘆的表現，心理素質是最大的一件事！因為太突然了，她很以成功國中弦樂團學生強大的心理素質為榮！

    此外，上台前她跟大家說過，不論成績如何，希望大家專心演奏、享受在台上的時間。停電這件事是有一點點讓他們慌，但他們很專心的在處理表演，才能有此表現。

    鄭喬文說，他們1週有3次、6小時的時間團練培養默契。期間，她要求學生多思考演奏技巧外的東西，像是了解樂章、感受樂章，進而思考樂曲的走向；自己何時出場，其他人的又如何出場等。利用呼吸去掌握自己和其他人的節奏，等於是跟音樂共同呼吸來培養默契，算是利用呼吸的方式去抓節拍且讓大家學會專心。

    以這次的指定曲為例，它有很多速度的變化，甚至有全部人的休止，所以要再重新開始需要大家很專心的。或許就是因為前述的訓練，前天比賽的現場就算看不到她的指揮，也可以用呼吸的方式彼此提醒如何繼續和諧、圓滿地合奏。

    新竹縣成功國中弦樂團今天用「沒停電版」的演出歡迎前去致賀的縣長楊文科。（記者黃美珠攝）

    新竹縣成功國中弦樂團今天用「沒停電版」的演出歡迎前去致賀的縣長楊文科。（記者黃美珠攝）

    新竹縣成功國中弦樂團今天用「沒停電版」歡迎前去致賀的縣長楊文科。（記者黃美珠攝）

    新竹縣成功國中弦樂團今天用「沒停電版」歡迎前去致賀的縣長楊文科。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科（中）今天到成功國中向該校弦樂團的表現致敬且致賀。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科（中）今天到成功國中向該校弦樂團的表現致敬且致賀。（記者黃美珠攝）

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