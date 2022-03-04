穿浴衣追櫻花夠浪漫 但得一絲不苟才能穿出美感

疫情無法出國，近年很多人在台賞櫻也會換上浴衣給自己「偽出國」的fu。（記者黃美珠攝）

2022/03/04 08:15

〔記者黃美珠／新竹報導〕因為疫情，全台的櫻花粉今年只能繼續在島內追賞，不少人拿出浴衣來「偽出國」浪漫一下。只是浴衣要穿得對、穿得好卻不容易，要正確穿好浴衣，就要拿出「摺豆腐干」一絲不苟的精神，把浴衣的整、潔、優雅完美呈現。

新竹縣竹東蕭如松藝術園區總監呂湘媚說，日本人穿浴衣很講究，對服裝很尊重，特別要求像：後背的線必須對好背部中心不能歪掉。

由於浴衣整體不靠任何扣子和拉鍊，僅憑2條綁線和1條帶子就要抓得很好、很整齊，每個細節都要很仔細的調整。

所以有人覺得穿浴衣的過程很有以前阿兵哥把棉被摺得像豆腐干那種一絲不苟的精神，方方面面都不能馬虎。

她說，浴衣的穿法跟我們慣常的穿衣最大不同處，就在袖子一定是2手同時一起穿，不會分左右先後套上。

穿浴衣前要先對好衣服後背的中心線，穿著時2手一起往下、套進袖子再往上拉起。接著抓住胸口的「劍先」以比對左右2襟長度，再把「劍先」以上的部分往脖子後面拉平，後背的中心線則必須維持在正確位置上。

接著胸前2側的前襟往上撐後用1隻手固定，另1手則把後面的衣服往腰部上方拉高，直到裙擺來到腳踝高度。

後續用「右襟在下、左襟在上，交叉於右側」變成右衽的方式讓浴衣包覆住身體；特別注意不能穿反了做成左衽，那就成了亡者的壽衣。

包覆的時候，2襟都要稍微往上提一點點，以讓裙底前後等高、左右水平，內側裙擺更不能顯露於外，邊穿要邊整理平順。

上圍比較UP UP的女生，胸腹間還要多塞1個小毛巾，使腰部如「水桶」，為的是求穿著平整。

此後拿第1條綁帶在腰部交叉纏繞後打藤結，手再從腋下的「洞」鑽入往下撐開，一樣是在避免浴衣皺成一團。

再次重複前面抓住「劍先」上提、後拉的動作，使後頸露出至少1個拳頭大小的肌膚，再以手平拉前襟、領口等，完成後再拿1條綁帶綁在胸下打藤結固定上半身。

呂湘媚說，很多人看到浴衣拖地都以為尺寸過大，其實是因浴衣不便宜，得從小穿到大而須做大一點之外，前述特殊的穿法，需要把整件衣服拉高，自然浴衣要比穿者的身高長一點才行。

此外，穿浴衣時領口、後頸都必須「淨空」，不能露出裡面的衣物，下身衣著也不能「露餡」，所以女生體驗時建議可以著小可愛和短褲。

呂湘媚特別赴日學習，她說，浴衣一般自己就可以穿，只是國人不諳穿著之道，多練幾次也就會了。櫻花季期間，平日1天至少都有2、30人預約體驗，到了假日更熱門，可以多達5、60人享受穿浴衣賞櫻花的樂趣。

蕭如松藝術園區是日式建築群且鄰近河濱公園櫻花林，配合整體氛圍，園內提供浴衣穿著的體驗，以女生400元、男生300元的體驗價，提供：幫穿浴衣、簡單髮型、髮飾、配飾以及木屐等1個小時的COSPLAY享受。

蕭如松藝術園區總監呂湘媚（左）手抓浴衣的「劍先」比對2襟長度是否平整。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹東蕭如松藝術園區提供穿浴衣的體驗。（記者黃美珠攝）

竹東蕭如松藝術園區內的浴衣體驗包含簡單的髮型、髮飾以及其他配飾。（記者黃美珠攝）

疫情無法出國，近年很多人在台賞櫻也會換上浴衣給自己「偽出國」的fu。（記者黃美珠攝）

cosplay的快樂，讓竹東蕭如松藝術園區總監呂湘媚（左）跟來客忍不住開懷互望。（記者黃美珠攝）

蕭如松藝術園區總監呂湘媚（左）特別去日本學浴衣、和服的穿著方式，回台後服務想體驗的來客。（記者黃美珠攝）

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