獨家》臨危不亂！竹縣成功國中弦樂團全國賽停電 摸黑演奏到結束
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣成功國中弦樂團，今天（3日）上午參加全國學生音樂比賽團體項目北區決賽，上台演奏第一個音就停電，全團31名學生臨危不亂，在一片漆黑中居然繼續演奏，沒有絲毫停頓，結束時贏得評審熱烈鼓掌，直呼孩子的表現超乎預期。
北區決賽今天在新北市三和國中舉辦，成功國中參加國中團體A組，上午約9點15分第4個上台，由老師鄭喬文指揮，先演奏指定曲再演奏自選曲，但指定曲Benjamin Britten: 《Simple Symphony, 4th Mvt.》才演奏第一個音，現場瞬間停電，讓陪同的家長們嚇壞了，沒想到全團師生完全不受影響，繼續演奏到結束。
家長轉述，在摸黑演奏過程，有評審好心的開啟行動電話手電筒功能，嘗試提供一點亮光，但根本沒用。下台後，評審跟指揮老師說，孩子們的表現已經超出他們的預期，可以考慮不用再演奏指定曲一次；但因為想要有完整的錄影紀錄，所以2小時後復電，還是再從頭演奏一遍。
家長志工錄下摸黑演奏的影片上傳YouTube和臉書，網友紛紛稱讚：「絕無僅有的珍藏版！」、「光是這種紮實的訓練跟處變不驚的精神，絕對超越特優！」、「太厲害了，請收下我的膝蓋......」、「佩服＋感動！」、「好搭配的神乎其技！」、「以後要戴眼罩練功了！」等留言。
成功國中音樂藝才班設有弦樂團和管弦樂團，經常代表新竹縣參賽全國賽，為全國賽的常勝軍。校長陳雯玲表示，學生們因為有背譜，對曲目十分熟練，但在全國賽舞台上能有如此處變不驚的鎮定表現，處於黑暗中仍可享受音樂的美好，十分值得讚賞！