獨家》臨危不亂！竹縣成功國中弦樂團全國賽停電 摸黑演奏到結束

新竹縣成功國中弦樂團今早參加全國學生音樂比賽團體項目北區決賽，上台演奏第一個音就停電，全團31名學生臨危不亂，在一片漆黑中居然繼續演奏到結束。（萬姓家長提供）

2022/03/03 19:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣成功國中弦樂團，今天（3日）上午參加全國學生音樂比賽團體項目北區決賽，上台演奏第一個音就停電，全團31名學生臨危不亂，在一片漆黑中居然繼續演奏，沒有絲毫停頓，結束時贏得評審熱烈鼓掌，直呼孩子的表現超乎預期。

北區決賽今天在新北市三和國中舉辦，成功國中參加國中團體A組，上午約9點15分第4個上台，由老師鄭喬文指揮，先演奏指定曲再演奏自選曲，但指定曲Benjamin Britten: 《Simple Symphony, 4th Mvt.》才演奏第一個音，現場瞬間停電，讓陪同的家長們嚇壞了，沒想到全團師生完全不受影響，繼續演奏到結束。

家長轉述，在摸黑演奏過程，有評審好心的開啟行動電話手電筒功能，嘗試提供一點亮光，但根本沒用。下台後，評審跟指揮老師說，孩子們的表現已經超出他們的預期，可以考慮不用再演奏指定曲一次；但因為想要有完整的錄影紀錄，所以2小時後復電，還是再從頭演奏一遍。

家長志工錄下摸黑演奏的影片上傳YouTube和臉書，網友紛紛稱讚：「絕無僅有的珍藏版！」、「光是這種紮實的訓練跟處變不驚的精神，絕對超越特優！」、「太厲害了，請收下我的膝蓋......」、「佩服＋感動！」、「好搭配的神乎其技！」、「以後要戴眼罩練功了！」等留言。

成功國中音樂藝才班設有弦樂團和管弦樂團，經常代表新竹縣參賽全國賽，為全國賽的常勝軍。校長陳雯玲表示，學生們因為有背譜，對曲目十分熟練，但在全國賽舞台上能有如此處變不驚的鎮定表現，處於黑暗中仍可享受音樂的美好，十分值得讚賞！

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