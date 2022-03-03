提振峨眉湖觀光 竹縣府與中央達成5共識
2022/03/03 16:33
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天（3日）邀請農委會農田水利署苗栗管理處、交通部觀光局參山國家風景區管理處，與峨眉鄉公所等單位現勘大埔水庫（又稱峨眉湖），共同協調解決布袋蓮孳生、環湖步道工程進度、停車場和公廁不足，以及十二寮大橋亟待改建拓寬等議題，順利達成5項共識，期許中央和地方攜手合作，讓峨眉湖觀光再升級。
由於大埔水庫優養化，峨眉湖每到春天布袋蓮孳生，影響生態和遊艇觀光；對此，農田水利署苗栗管理處允諾將湖邊緣的布袋蓮先行清除，並由峨眉鄉公所協調土地暫時堆置，以利後續清運。
礙於法規限制，峨眉湖周邊和富興老街停車場及公廁不足，楊文科感謝地主林先生協助，縣府交通旅遊處將會同參山管理處和林先生共同會勘，擇定適宜地點闢建停車場，同時興建公廁；過渡期間，除先協調隆聖宮、富興國小、天恩彌勒佛院等提供廁所開放遊客使用，也請參山管理處提供流動廁所，盡量滿足遊客需求。
楊文科感謝參山管理處，完成峨眉湖環湖步道靜心段、至真段約800尺，目前至美段1、2期施工中，後續3、4期希望能盡快延續辦理，以帶動觀光。
最後，十二寮大橋年久失修，橋面版下方混凝土保護層脫落、鋼筋裸露且鏽蝕嚴重、橋墩損壞，亟待改建；縣府交旅處和工務處將向中央爭取預算改建及拓寬十二寮大橋，同時拓寬蜿蜒狹小的竹81線全長約8公里路段，以加強交通安全及順暢。