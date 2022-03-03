提振峨眉湖觀光 竹縣府與中央達成5共識

新竹縣長楊文科（左1）今天邀請相關單位現勘大埔水庫（又稱峨眉湖），共同協調解決布袋蓮孳生等議題，順利達成五項共識，期許中央和地方攜手合作，讓峨眉湖觀光再升級。（記者廖雪茹攝）

2022/03/03 16:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天（3日）邀請農委會農田水利署苗栗管理處、交通部觀光局參山國家風景區管理處，與峨眉鄉公所等單位現勘大埔水庫（又稱峨眉湖），共同協調解決布袋蓮孳生、環湖步道工程進度、停車場和公廁不足，以及十二寮大橋亟待改建拓寬等議題，順利達成5項共識，期許中央和地方攜手合作，讓峨眉湖觀光再升級。

由於大埔水庫優養化，峨眉湖每到春天布袋蓮孳生，影響生態和遊艇觀光；對此，農田水利署苗栗管理處允諾將湖邊緣的布袋蓮先行清除，並由峨眉鄉公所協調土地暫時堆置，以利後續清運。

礙於法規限制，峨眉湖周邊和富興老街停車場及公廁不足，楊文科感謝地主林先生協助，縣府交通旅遊處將會同參山管理處和林先生共同會勘，擇定適宜地點闢建停車場，同時興建公廁；過渡期間，除先協調隆聖宮、富興國小、天恩彌勒佛院等提供廁所開放遊客使用，也請參山管理處提供流動廁所，盡量滿足遊客需求。

楊文科感謝參山管理處，完成峨眉湖環湖步道靜心段、至真段約800尺，目前至美段1、2期施工中，後續3、4期希望能盡快延續辦理，以帶動觀光。

最後，十二寮大橋年久失修，橋面版下方混凝土保護層脫落、鋼筋裸露且鏽蝕嚴重、橋墩損壞，亟待改建；縣府交旅處和工務處將向中央爭取預算改建及拓寬十二寮大橋，同時拓寬蜿蜒狹小的竹81線全長約8公里路段，以加強交通安全及順暢。

由於大埔水庫優養化，峨眉湖每到春天布袋蓮孳生，影響生態和遊艇觀光，農田水利署苗栗管理處允諾將湖邊緣的布袋蓮先行清除。（記者廖雪茹攝）

由於大埔水庫優養化，峨眉湖每到春天布袋蓮孳生，影響生態和遊艇觀光，農田水利署苗栗管理處允諾將湖邊緣的布袋蓮先行清除。（記者廖雪茹攝）

十二寮大橋年久失修，橋墩損壞，亟待改建；新竹縣政府交旅處和工務處將向中央爭取預算改建及拓寬十二寮大橋，同時拓寬蜿蜒狹小的竹81線，以加強交通安全及順暢。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法