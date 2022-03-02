竹縣癱瘓者補助改實物給付 身障者怨排富條件不符現實需求

新竹縣脊髓損傷者協會創會長羅雅萱表示，新竹縣政府實施約28年的「身心障礙癱瘓者補助」，今年起改採消耗性用品補助，但新訂不動產等排富條件，卻讓數十名癱瘓者失去請領資格，美意不符合實際需求。（羅雅萱提供）

2022/03/02 16:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣脊髓損傷者協會創會長羅雅萱表示，新竹縣政府實施約28年的「身心障礙癱瘓者補助」，陸續調降補助金額後，今年起停止現金補助並改採消耗性用品補助，但新訂不動產等排富條件，卻讓數十名癱瘓者失去請領資格，美意不符合實際需求，近日將集結前往縣府陳情。

縣府社會處長李國祿表示，基於服務身心障礙民眾，又接獲家屬反應照顧的辛苦及經濟上的負擔，縣府在民國83年開辦「身心障礙癱瘓者補助」，補助民眾購買紙尿布等，開辦之初補助區分植物人每月7000元，癱瘓者每月4000元；迄100年8月30日修法，植物人補助由7000元調整為4000元，且增設補助對象為未獲政府補助安置於機構及未領有其他補助津貼，並領有身心障礙手冊或證明等級中度以上的醫院診斷證明者，每月補助4000元。

105年底，縣府因應財政窘迫，檢討將這項補助調整為2000元，後經衛福部及審計室多次糾正，表示該補助為非法定項目不應以現金給付辦理，因此從今年1月1日起廢止，但另新訂「新竹縣身心障礙癱瘓者消耗性用品補助要點」，並依社會救助法補助對象的標準設排富條件，其中不動產限額為公告現值的價值計算，非為買賣交易市價，以期照顧經濟弱勢的身心障礙者及家庭。

不過，羅雅萱說，新補助要點的排富條件中規定的不動產限額，以目前竹北市等鄉鎮市區房地產價值，很難不超過，但癱瘓者居住的自有房屋大多繼承而來，未必有存款，在無謀生能力下，現實生活只能仰賴政府或親友的資助，也因此縣府片面廢止及更改補助條件，對癱瘓者及其家庭影響很大。

羅雅萱表示，她接獲許多癱瘓朋友焦急訴苦，希望縣府能與補助對象了解、溝通後重新修改要點，讓政府照顧身障弱勢的美意真正落實。

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