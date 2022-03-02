竹縣婦幼館將斥資1.9億元增建2樓 7單位暫搬家

新竹縣政府為擴大婦幼館的服務能量，將斥資總經費約1.9億元辦理2樓增建工程，近期將上網公告招標。（記者廖雪茹攝）

2022/03/02 16:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府為擴大婦幼館的服務能量，將斥資總經費約1.9億元辦理2樓增建工程，近期將上網公告招標，如發包作業順利，預計明年底竣工，目前包括新竹縣托育資源服務中心等7個單位已暫時移至他處，服務不中斷，提醒民眾別跑錯地方了！

縣長楊文科說，台灣邁入少子化社會，但新竹縣人口數穩定成長，因此提升兒少設施和婦幼服務品質刻不容緩。縣立婦幼館啟用至今已14年，2樓增建工程將重新盤點服務空間，全面健檢建築物，發展為新竹縣第一所日間早期療育托育機構，擴大婦女和新住民社會福利資源。

社會處表示，婦幼館原進駐9個單位，其中，新竹縣托育資源中心已搬遷新竹縣第二運動場，今天重新開館，遊戲室及借閱室採線上預約方式，民眾可上臉書粉絲專頁查詢，電話（03）6570620。

新竹縣兒童發展早期療育通報轉介暨個案管理中心及新竹縣婦女福利服務中心，已搬移至竹北市福興路1011號1F及2F，服務電話分別為（03）6573603及（03）6570892。新竹縣新住民家庭服務中心則移至竹北市縣政十一街71號3樓，電話（03）6570832。

社團法人世界和平會搬移至竹北市四維街23號，電話（03）6568932。中華人權兒童協會搬移至竹北市自強南路8號8樓之10，電話（03）5588353。現代婦女教育基金會搬移至竹北市嘉勤南路90號3樓，電話（03）5588224。

新竹縣家庭教育中心及警察局交通警察隊仍在原址婦幼館，預計6月底前搬遷至第二運動場，電話分別為（03）6571045及5513509。

新竹縣托育資源中心搬遷至新竹縣第二運動場，經過精心布置，今天重新開館，需要使用遊戲室及借閱室的民眾，歡迎至臉書粉絲專頁預約報名。（記者廖雪茹攝）

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