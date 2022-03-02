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    新竹地區3所明星高中新課綱學測成績表現優異

    新竹地區3所明星高中新課綱學測成績表現優異，其中新竹高中四科滿級分有3人。（記者洪美秀攝）

    新竹地區3所明星高中新課綱學測成績表現優異，其中新竹高中四科滿級分有3人。（記者洪美秀攝）

    2022/03/02 15:25

    〔記者洪美秀／新竹報導〕111學年度大學學測成績昨天出爐，新竹地區新竹高中四科滿級分（60級分）有3人，其中國英數A自然滿級分1人，國英數B社會滿級分2人。四科各組合55級分以上共計137人次，且各科前標成績都超越全國頂標成績，各科取得滿級分人數合計324人，另外在今年數A史上最難之情況下，數學A取得滿級分仍有18人，數學A超過頂標人數為299人，佔應考學生近五成。

    另實驗中學首屆新課綱高三學測成績，報考四科達60級分滿級分人數共7人，占全體考生4%。報考國英數A自四科達頂標以上125人，占全體報考人數82%；國英數B社達頂標以上36人，同樣占全體考生比82%。另今年考科難度最高的數A，實中滿級分人數達19人，占比11%。

    新竹女中今年學測成績四科60級分有1人，人文、理工學群各科達頂標以上人數占全體考生35%以上，整體表現值得肯定。

    三所明星高中已輔導與協助學生申請最適合、最適性的校系，可參採大考中心公佈的累計人數表，同時詳閱各大學科系改變篩選倍率和採計方式，可按照自己的能力、性向、興趣等選擇校系，且要設定「安全志願」。

    新竹地區3所明星高中新課綱學測成績表現優異，其中新竹女中四科滿級分有1人。（記者洪美秀攝）

    新竹地區3所明星高中新課綱學測成績表現優異，其中新竹女中四科滿級分有1人。（記者洪美秀攝）

    新竹地區3所明星高中新課綱學測成績表現優異，其中實驗中學有7人四科滿級分。（記者洪美秀攝）

    新竹地區3所明星高中新課綱學測成績表現優異，其中實驗中學有7人四科滿級分。（記者洪美秀攝）

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