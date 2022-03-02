竹縣即日起到31日 開放部分機構和活動「免罩」

即日起到3月底，新竹縣放鬆防疫管制，拍照、主持、致詞、講課等談話性質或從事運動「得」免配戴口罩。（記者黃美珠攝）

2022/03/02 12:46

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長楊文科宣布，即日起到3月31日，新竹縣適度放寬部分機構和活動可免戴口罩，其中的托嬰中心仍維持謝絕訪客，托育資源中心則採預約制且總量管制使用的親子，兒少社福與長照、身障機構也重新有條件開放預約探訪，縣內的市區公車也重新開放飲食。

縣府表示，這波開放尺度最大的屬於縣府社會處所管轄的相關機構。因應適度放寬措施，新竹縣托嬰中心依中央指引辦理並謝絕訪客，托育資源中心採預約制開放親子遊戲、親子活動以及教具、玩具借閱服務，整體空間可容納12組，分現場和網路預約各6組。

另外，兒少社福、長照、以及身障機構有條件開放預約探視和訪客管理，每名住民訪客人數不超過3人、探視者須出示3日內自費篩檢陰性證明，或是打完第3劑疫苗超過14天，或是確定病例符合檢驗解隔離條件且距離發病日3個月內的人可以免附。

即日起，長青學苑春季班正常開課，社區關懷據點開放領餐或共餐，參與健康促進活動時可以免戴口罩。

社運、身心障礙、婦女及新住民團體等辦理活動時，拍照、主持、致詞、講課等談話性質或從事運動「得」免配戴口罩，若與不特定對象無法保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離時，則仍應戴上口罩，至於用餐期間也開放可以重新逐桌敬酒（茶）。

縣府交通旅遊處表示，市區公車比照高鐵、台鐵、公路客運等運具，配合中央規定開放飲食。遊樂區總量管制維持園區最大承載量百分之百，園區內可以飲食。

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