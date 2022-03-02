楊文科送「貓」演員2對客家俗諺 讓人滿頭問號

新竹縣長楊文科（右起）很認真的跟「貓」演員Brad Little、Dominique Hamilton解釋保溫雙杯上客家俗諺的含意。（資料照）

2022/03/02 12:02

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長楊文科推廣客家話不遺餘力？就連面對全球知名音樂劇「貓」的外籍演員Brad Little、Dominique Hamilton到訪也不放過！他從幕僚手中拿過1雙樸素、各刻有1對客家俗諺的保溫杯當場「撂」客語！妙的是，這2對俗諺卻跟大家high翻的「貓」沒有半點關係，以致現場瞬間極速「冷凍」，不僅2名外籍演員顯得狀況外，在場的其他人也滿頭問號。

前述場景是發生在昨天傍晚「貓」劇演員到新竹縣拜訪時。縣長楊文科今早受訪說，他是臨時接獲通知有「貓」來訪，加上行程滿檔、倉促，所以當幕僚遞過來這樣的雙杯組，剛好上面印有2對俗諺，他就臨場發揮把這個客家諺語對他們（演員）解釋，其實並沒有任何特別的意義。

楊文科直言，縣府送禮的文化應該再精緻，畢竟縣內特色產品很多，外賓遠道而來不易。像是今年適逢虎年，「貓」是小虎，元宵節雖然剛過，用虎年提燈迎外賓，喜氣又有特色。新埔的柿染作品也很輕巧討喜，東方美人茶包也能讓「貓」劇的外國演員實際體驗新竹縣的香茗。至於已經送出的保溫杯，是他致力推廣客家語言之美的實用好物。

楊文科昨天送出的保溫杯素淨、雅樸，上面各刻有1對客家俗諺，小的保溫杯上面寫著「出門看天色，入門看臉色」。

楊文科當場用客語向Brad Little、Dominique Hamilton唸完後解釋說，這是講：出門要看天氣怎樣，就知道要怎麼穿著，入門則要看臉色，意思是說要看拜訪對象的心情好不好，以適當應對。

大的保溫杯上是寫「爺娘想子長江水，子想爺娘擔竿長」，意思是說父母對子女的照顧和思念之情，就像長江水一樣這麼大且悠久綿長，但是子女想到爸爸媽媽卻只有扁擔這麼長而已。

雖然楊文科熱情說明，但是就連現場翻譯都傻眼不該如何跟2名演員解釋。有些讀者昨天透過報導看到楊文科所送禮物，有人忍不住留言罵「掉漆」！有人則好奇說「真的就拿這個給外國人？」、「好像去哪裡都買得到耶」、「這跟貓有什麼關係」！

新竹縣長楊文科送給「貓」劇演員的見面禮。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科說，幕僚準備給來賓的見面禮可以挑選更精緻、更具地方代表性的。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科昨天送刻有客家俗諺的保溫雙杯和柿餅給「貓」劇演員。（資料照）

享譽全球的音樂劇「貓」即將巡迴演出到新竹縣，昨天傍晚演員Brad Little（左）、Dominique Hamilton（右）跟縣長楊文科一起造勢。（資料照）

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