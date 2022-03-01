楊文科遇到「貓」！ 百老匯音樂劇全台巡演終站抵竹縣

CATS演員Brad Little（左）、Dominique Hamilton（右）今天下午跟新竹縣長楊文科（中）合體，替3月17日即將在新竹縣的演出造勢。（記者黃美珠攝）

2022/03/01 18:41

〔記者黃美珠／竹縣報導〕享譽國際的百老匯音樂劇「貓」第6度來台巡演的最終站來到新竹縣！將從3月17日到3月20日在縣府文化局演藝廳演出，這是「貓」首次來到新竹縣，縣長楊文科今天下午跟「貓」劇演員Brad Little（布萊德．利托）、Dominique Hamilton（多明尼克．漢米爾頓）相見歡，除了邀請2名演員品嚐新竹縣的特產柿餅，也自掏腰包買了10張入場券要送給鄉親，替這場在新竹縣首見的全球知名大劇造勢。

縣府文化局表示，Brad Little和Dominique Hamilton在「貓」中分飾老成持重、素負「貓」望的Old Deuteronomy「老戒律伯」，跟俏皮的Rumpleteazer「小偷貓蘭貝蒂瑟」。

其中Brad Little演出「歌劇魅影」中的男主角「魅影」超過2700次，且因此劇在2006、2009年來台飾演第1男主「魅影」！2010年他也曾來台在另齣經典名劇「變身怪醫（Jekyll & Hyde）」中1人分飾2角，精湛的演唱和表演功力收穫眾多迷弟、迷妹。

至於Dominique Hamilton說，她的母親也曾飾演「貓」劇中的「小偷貓蘭貝蒂瑟」，所以這次來台的巡演對她來說不僅是表演經驗中的寶貴成長，也別具意義。

Brad Little和Dominique Hamilton今天品嚐到了新竹柿餅，2人都說非常好吃。Brad Little甚至開玩笑說，他可以一直吃，如果吃到胃痛，就一定是柿餅太好吃了作的怪！讓全場忍俊不住。他們也當場回贈「CATS」的專屬帽子、T恤等紀念品給楊文科。

Brad Little還因現場意外遇到粉絲，覺得自己首次來到新竹縣，沒想到有粉絲長年支持他而倍覺開心，不僅和對方合照留念、還把過程上傳到自己的IG動態，展現他對這次於新竹的演出充滿興奮，也說會趁著演出的機會，好好深入認識新竹縣。

另為讓鄉親把握機會踴躍購票進場欣賞這齣國際級的百老匯音樂劇，縣長楊文科也自掏腰包，買了3月17日晚、在新竹縣的首場10張入場券，要邀請幸運觀眾一起進場欣賞。有興趣的可以上縣長「楊文科」的粉絲專頁參加活動留言，就有機會抽中。

「貓」這次第6度來台一嚮貓迷，從2月10日起分別在台北、台中、花蓮、高雄、台南、以及新竹6座城市巡迴演出36場。

「貓」以巨大的場景、豐富的編舞以及獨特的戲服等聞名，「貓」劇演員們演繹生活中隨處可見的各種喵星人特有風采，身段靈動、活潑，是很多愛喵族熱追的經典音樂劇作外，更是國內很多學舞的小朋友們所熱衷學習演出的作品。

劇中膾炙人口曲目之一的「回憶（Memory）」，台灣歌手齊豫曾用中文演唱過，這次「貓」劇演員也配合在台的演出，把Memory的一小段歌詞用中文演唱出來，帶給貓迷很大的驚喜。

CATS演員Brad Little（右二）、Dominique Hamilton（左二）獲新竹縣長楊文科（右）致贈新竹柿餅等特色伴手禮。（記者黃美珠攝）

CATS演員Brad Little（左）、Dominique Hamilton（右）今天下午跟新竹縣長楊文科（中）合體，替3月17日即將在新竹縣的演出造勢。圖右起2隻依序就是由Brad Little飾演的Old Deuteronomy（老戒律伯），跟Dominique Hamilton演的俏皮Rumpleteazer（小偷貓蘭貝蒂瑟）。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（右）致贈CATS演員有名的新竹縣柿餅。（記者黃美珠攝）

CATS演員Brad Little（右）、Dominique Hamilton（左）當場大啖柿餅，Brad直嚷他可以一次吃好多，如果吃到胃痛，那一定就是柿餅太好吃了作的怪，讓在場者忍俊不住。（記者黃美珠攝）

CATS演員Brad Little（右）、Dominique Hamilton（左二）送給新竹縣長楊文科（右二）該劇的紀念T恤、帽子等。（記者黃美珠攝）

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