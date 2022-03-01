竹縣公立與非營利幼兒園4月開始招生 今年將招收1700人

新竹縣公立與非營利幼兒園今年招生1700名，4月開始招生。（記者黃美珠攝）

2022/03/01 12:00

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣本學年度公立與非營利幼兒園將於4月招生，共可收托1700名幼兒。考慮疫情不穩，為免群聚，縣府推出的「新竹縣政府雲端聯合服務中心～公立暨非營利幼兒園招生」平台從4月19日起可查詢到各公立及非營利幼兒園招生名額，5月4日起開放給一般生線上報名。

縣府教育局表示，這次招生登記將依對象分為「優先入園」及「一般入園」兩階段。「一般入園」有現場報名、網路報名雙軌制。家長可連結「新竹縣政府雲端聯合服務中心（網址：https://eservices.hsinchu.gov.tw/kid）」查詢招生簡章及各園招收名額，並閱讀線上登記教學，了解報名流程。

另外，為擴大新竹縣幼兒入學機會及鼓勵就近入園，每個幼兒除可同時報名1所公立幼兒園與1所非營利幼兒園之外，在一般入園階段也保留一般生缺額的兩成（4捨5入取到整數位）名額，優先錄取滿5足歲且設籍在該園所在鄉鎮市的幼兒。

優先入園登記階段採到各園現場報名的方式，登記時間從4月21日早上9點到4月23日中午12點為止。

一般入園階段採網路、現場報名雙軌制，網路報名從5月4日早上9點到5月6日中午12點為止。到園所現場登記的人從5月6日早上9點到5月7日中午12點為止。

新竹縣今年共新設了12個園（班）國小附設幼兒園，可望增加206名幼生收托，其中包含2到3歲專班共7班，用以滿足2歲到3歲未足的幼兒就學需求。

縣府強調，公立及非營利幼兒園以協助弱勢為主，包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等均符合優先入園資格。如果還有餘額，則會提供給一般幼兒就讀，招生年齡以5、4、3足歲幼兒的順序，依年齡分階段辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法