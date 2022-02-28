竹縣府地下室翻修 將變身美食街、共享辦公室

新竹縣政府前棟辦公大樓的地下室空間，因年久老舊，2月起展開修繕工程，預計今年10月間完工，11月啟用。（記者廖雪茹攝）

2022/02/28 16:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府前棟辦公大樓的地下室空間，因年久老舊，2月起展開修繕工程，縣長楊文科表示，員工餐廳翻修後，將搖身一變成為美食街，用「美食」與縣民連結，還要以「共享辦公室」的概念規劃空間，提供民眾承租使用。

縣府行政處長邱俊良指出，縣府大樓啟用至今已30年，除了辦公空間已漸不足外，電力、消防系統等也都老舊需要更新，像本次要修繕的前棟辦公大樓2處電梯，當年以殘障電梯的名義申請，運轉速度較慢，加上是液壓電梯，每年需要重新校對，且因無法連通到地下室，早已不敷現今需求，造成許多不便。

另外，地下室原本設有員工餐廳、理髮部、合作社等單位，也要一起整修，重新規劃使用空間，不僅員工餐廳要搖身一變成為美食街，地下室還要以「共享辦公室」的概念規劃空間，讓民眾可以承租使用。

邱俊良說，屆時這些共享空間將會與地方創生相結合，提供地方特色產物進駐展示，也會對外開放讓民眾短期承租，可以利用共享空間舉辦小型活動、聚會等，拉近縣府和民眾的距離，讓民眾逐漸改觀「進縣府就是洽公」的生冷印象，沖淡衙門色彩。

行政處表示，修繕工程預計今年10月間完工，11月啟用，施工期間將會好安全維護，提醒民眾走進縣府時，可以盡量繞開施工區域並注意安全。

新竹縣政府地下室整修後，將以美食街概念亮相。圖為設計模擬圖。（竹縣府提供）

新竹縣政府地下室整修後，還將規劃共享空間供民眾租用。圖為設計模擬圖。（竹縣府提供）

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