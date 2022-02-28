竹縣霞喀羅又傳搜救 4登山客疑體力不支求援

4名登山客昨入夜後受困霞喀羅溪溪谷，因體力不支無法自行下山而求救。（圖由竹縣府消防局提供）

2022/02/28 15:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕霞喀羅國家步道本月21日甫傳出失聯意外，今日（28日）又傳搜救！新竹縣政府消防局表示，1男3女共4名登山客27日登五峰鄉天頓山，入夜後受困霞喀羅溪溪谷，因體力不支無法自行下山，考量山友無危險之虞及天色昏暗，今一早出動5名消防人員搜救，將4名民眾平安帶下山。

消防局勤務指揮中心表示，昨晚7點30分接獲民眾報案，來自新北市和基隆市一行4人，相約到新竹縣五峰鄉一家民宿，偕伴攀登落差頗大的中級山天頓山，順利攻頂後往西北峰走，下切霞喀羅溪，原擬前往霞喀羅古道松本，請營地原住民載送下山，但可能因為走了9個小時體力耗盡，加上溪水高漲，擔心無力過溪，便打119求救。

指揮中心引導報案人使用手機定位，並告知在原地等待救援，經請示第二大隊大隊長陳軍佑評估，考量4名登山客沒有受傷，無危險之虞，且天色昏暗，決定今天上午6點派遣五峰2車5人前往搜救。

消防局表示，搜救人員依定位下切霞喀羅溪谷後，於今早約9點接觸到受困民眾，再引導4名受困登山客一一平安返回民宿停車處。搜救小隊中五峰分隊鄧宇君，27日剛結束品田山兩名民眾墜崖案件，今早馬上又出勤該案，深具技術和體力。

消防局第二大隊大隊長陳軍佑提醒民眾，登山時除一定要結伴同行，掌握天候狀況，清楚了解登山路線和路況難易程度，並備妥地圖、頭燈、保暖衣物、行動電源以及足夠的水和食物，同時也要評估自己的精神和體力，發現自己迷路撥打119或112求救，待在原地等待救援，千萬不要為了尋找水源而下切溪谷，以免迷失方向。

4名登山客27日登新竹縣五峰鄉天頓山，入夜後受困霞喀羅溪溪谷，因體力不支無法自行下山，消防局今一早出動5名消防人員搜救，將4人平安帶下山。（圖由竹縣府消防局提供）

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