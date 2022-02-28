不輸司馬庫斯 竹縣這兩處櫻花勝地228連假湧人潮

新竹縣五峰鄉山上人家森林農場，櫻花盛開期間有前景茶園和遠景山巒的獨特風格，幸運的話還有雲海陪襯，早已成為殺鏡頭的秘境之一。 （記者廖雪茹攝）

2022/02/28 13:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全台各地櫻花陸續炸開，228連假終於迎來好天氣，吸引民眾不遠千里上山賞花；新竹縣除了知名的尖石鄉司馬庫斯櫻花季，位在尖石前山的數碼天空景觀園區和五峰鄉山上人家森林農場兩處收取門票的私家秘境，美爆的櫻花景致，這兩天也吸引大批遊客湧入，加上周邊露營區和景點車潮匯入，使得聯外道路嚴重壅塞。

尖石鄉新樂村煤源八五山區的數碼天空景觀園區，海拔約1200公尺，占地約15公頃，區內規劃多條森林步道可供健行，視野絶佳，還有超萌的鬆獅犬陪客人享用美食，每到2、3月櫻花季節，群山環繞的櫻花美景，更讓人流連忘返；228連假好天氣，出乎意外的大量遊客，讓店員因人手不足忙翻，用餐時段客人只得耐心排隊點餐、等餐。

五峰鄉座落在大隘白蘭休閒農業區附近的山上人家森林農場，海拔也是1200公尺，面積約5公頃，鄰近參山國家風景區與鵝公髻山獨特的茶園。農場內除有高聳的吉野杉圍繞，櫻花盛開期間有前景茶園和遠景山巒的獨特風格，幸運的話還有雲海陪襯，早已成為殺鏡頭的秘境之一；因應賞櫻季，場方提早6點半開門，228連假放晴，不到9點農場內六處停車場已滿載，後續管控車輛一出一進，警方和場方人員竹67線隘蘭道路交管。

尖石鄉後山的司馬庫斯部落，因近兩年櫻花季實施車輛總量管制，維護遊客賞櫻品質，也避免塞車影響部落居民的交通安全，今年櫻花季從2月14日到3月6日，入山須事前申請通行證；受到氣候影響，今年櫻花比預期時間提前綻放，加上日前連日下雨，部落公布目前花況約5成。

新竹縣五峰鄉山上人家森林農場，櫻花盛開期間有前景茶園和遠景山巒的獨特風格，幸運的話還有雲海陪襯，早已成為殺鏡頭的秘境之一。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣五峰鄉山上人家森林農場，櫻花盛開期間有前景茶園和遠景山巒的獨特風格，幸運的話還有雲海陪襯，早已成為殺鏡頭的秘境之一。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣尖石鄉數碼天空景觀園區視野?佳，區內規劃多條森林步道，每到2、3月群山環繞的櫻花美景，更讓人流連忘返。（記者廖雪茹攝）

新竹縣尖石鄉數碼天空景觀園區視野?佳，區內規劃多條森林步道，每到2、3月群山環繞的櫻花美景，更讓人流連忘返。（記者廖雪茹攝）

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