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    首頁　>　新竹縣

    注意！竹縣2處區間測速今啟用 另有7處科技執法明上路

    新竹縣政府警察局於新竹縣台15線鳳鼻尾隧道雙向（第1和第4車道）設置的區間測速執法設備，今（28日）首度啟用，限速都是60公里。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府警察局於新竹縣台15線鳳鼻尾隧道雙向（第1和第4車道）設置的區間測速執法設備，今（28日）首度啟用，限速都是60公里。 （記者廖雪茹攝）

    2022/02/28 10:23

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局於新竹縣台15線鳳鼻尾隧道，以及台3線北埔段82至84公里雙向設置的區間測速執法設備，今（28日）首度啟用，2處限速都是60公里；另位在竹北市光明六路與縣政二路口等7處科技執法設備，明天（3月2日）上路，提醒用路人依道路速限通行，以免受罰。

    警察局表示，鳳鼻尾隧道為台15線與台61線共線路段，據統計事故頻傳，且路面平坦筆直，易有汽、機車競速情事，警方雖規劃勤務，卻囿於隧道內無避車彎做定點測速取締，員警執行取締或處理交通事故有安全之虞，因此在第1和第4車道的台15線建置區間測速，輔助傳統警力執勤，保障用路人安全。

    另台3線新竹縣路段，因道路寬廣、彎道多加上沿途風景秀麗被稱為「重機天堂」，車輛超速情形嚴重，交通事故層出不窮，考量峨眉路段89.5及91.2K已設有測速照相固定桿，而北埔路段鄰近住家及學校，因此選在北埔段設置區間測速，以維護在地居民生活品質及交通安全。

    另外，警察局在轄內7處易肇事路口及重點違規路段，建置科技執法設備，其中，「路口多功能科技執法」2處分別設置竹北市光明六路與縣政二路口及文興路與自強南路口，可同時取締路口未淨空、不依標誌標線行駛及闖紅燈等違規行為。

    「違規停車自動執法」設置於新竹高鐵站4號出口前引道，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上客及攬客等行為，進行智慧影像分析，自動擷取影像依法逕行舉發，建請民眾前往高鐵站搭車或接送旅客善加利用「高鐵停車場30分鐘內免費停車」，以保障旅客路權，提升交通安全與行車順暢。

    「數位式雷達測速照相設備」新增4處，設置於竹北市文興路與自強南路路口、竹北市協榮加油站前北上（台61線） 、湖口鄉新興路工業區大門口（台1線）、台3線89.6公里處峨眉段。上述路段超速違規位居車禍發生的主因，車速越快視線越窄，危險發生時來不及反應，交通事故隨即發生，提醒駕駛人經過時務必減速慢行，勿逞一時之快造成一生遺憾。

    浪漫台3線北埔段82至84公里雙向設置的區間測速執法設備，今（28日）首度啟用，限速都是60公里；警方提醒用路人依道路速限通行，以免受罰。 （記者廖雪茹攝）

    浪漫台3線北埔段82至84公里雙向設置的區間測速執法設備，今（28日）首度啟用，限速都是60公里；警方提醒用路人依道路速限通行，以免受罰。 （記者廖雪茹攝）

    設置竹北市光明六路與縣政二路口的「路口多功能科技執法」3月1日上路，可同時取締路口未淨空、不依標誌標線行駛及闖紅燈等違規行為。 （記者廖雪茹攝）

    設置竹北市光明六路與縣政二路口的「路口多功能科技執法」3月1日上路，可同時取締路口未淨空、不依標誌標線行駛及闖紅燈等違規行為。 （記者廖雪茹攝）

    設置於竹北市文興路與自強南路口的「路口多功能科技執法」3月1日上路，可同時取締路口未淨空、不依標誌標線行駛及闖紅燈等違規行為。 （記者廖雪茹攝）

    設置於竹北市文興路與自強南路口的「路口多功能科技執法」3月1日上路，可同時取締路口未淨空、不依標誌標線行駛及闖紅燈等違規行為。 （記者廖雪茹攝）

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