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    首頁　>　新竹縣

    國3竹林交流道兩側120號縣道 3月開工改善路況

    國3竹林交流道以西到新中正橋之間的120號縣道，局部路段因長期重車輾壓而破損，甚至呈波浪狀起伏。（記者黃美珠攝）

    國3竹林交流道以西到新中正橋之間的120號縣道，局部路段因長期重車輾壓而破損，甚至呈波浪狀起伏。（記者黃美珠攝）

    2022/02/26 16:15

    〔記者黃美珠／新竹報導〕120號縣道貫穿新竹縣竹北、芎林，經橫山內灣魅力商圈後轉入世外桃源般的尖石鄉，國道3號竹林交流道靠它分流向東、西而去，但是部分路段鋪面長期被重車輾壓下陷、如波浪起伏，局部有人行道的路段車道和人行道鋪面俱待改善外，人行道護欄甚至鋼筋裸露。縣府將砸前瞻補助款4000多萬，3月要開工改善竹林交流道2側各幾百公尺的車道和人行道，以提升整體城市觀瞻。

    縣府工務處表示，這個120號縣道再優化的工程已經發包，施工地點在竹林交流道的東、西2側。

    首先是往竹北方向到新中正橋之間、約700公尺長的路面，因長期重車輾壓，有些路面呈波浪狀起伏，必須進行道路路面的整治。

    另，竹林交流道往東到芎林鄉文衡路口不到500公尺長，除了車道路面要改善，就連馬路南、北2側的人行道及其附屬設施像是護欄也都一併會做更新。

    工務處表示，相關工程的說明會將在3月1日於芎林鄉公所舉行，順利完成後就會開工，預計今年9月可以完竣。

    前述2個路段的改善基本上是延續去年已完工的「浪漫台3線之丘陵水岸景觀大道」的道路改善工程，算是把120號縣道剩餘未改善的路段持續予以優化。

    國3竹林交流道東側的120號縣道旁人行道，鋪面老舊、不連貫，部分護欄還鋼筋裸露。（記者黃美珠攝）

    國3竹林交流道東側的120號縣道旁人行道，鋪面老舊、不連貫，部分護欄還鋼筋裸露。（記者黃美珠攝）

    國3竹林交流道東側的120號縣道旁人行道，鋪面老舊、不連貫，部分護欄還鋼筋裸露。（記者黃美珠攝）

    國3竹林交流道東側的120號縣道旁人行道，鋪面老舊、不連貫，部分護欄還鋼筋裸露。（記者黃美珠攝）

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