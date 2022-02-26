竹東親子1500多人健行賞櫻 公所表揚感謝櫻花奶爸奶媽

竹東頭前溪河濱生態公園2公里長的櫻花林。（記者黃美珠攝）

2022/02/26 10:14

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東頭前溪河濱生態公園今天一早湧入1500多人，分3梯次出發健走賞櫻，公所依例頒發櫻花奶爸、奶媽的感謝狀，謝謝他們1年來努力照顧這座公園內2公里長櫻花大道上的2000多棵櫻花，才讓大家可以一年一度在此美麗與櫻相遇。

前述櫻花步道就在台68東西向快速公路陸橋下，全長2公里。竹東鎮公所從2016年推廣櫻花認養活動以後，步道上的2000多棵櫻花便在櫻花奶爸、奶媽的愛心照料下，讓竹東頭前溪河濱生態公園成了浪漫台3線上最平易「近」人的賞花景點，最浪漫的是，今年還特別安排了「粉白小火車」提供大、小來客搭乘、拍照，是櫻花林入口前的熱區。

賞櫻健行現場的春櫻市集，集結在地美食攤、手作玩藝體驗等活動，來客可以現場做自己專屬的面具和櫻花筆記本。

竹東女兒陳梅玲更以櫻花、香槿等花朵做成「水晶壓花棒棒糖」，讓美麗的櫻花公園多了點甜。

「櫻花躲貓貓實境解謎」活動以闖關方式跟親子同樂，透過實境解謎，帶大家認識這個生態公園的地理環境跟自然生態。

至於親子舞台表演上，先後有「白頭翁與金絲雀」、「Party Boy創意打擊樂團」、Emma姊姊折氣球帶動跳、魔術大洋表演魔術、以及大頭泡泡哥哥做巨大泡泡等的演出，並有「魔梯形體劇場」以無語言的肢體表演喜劇，為現場平添笑聲。

竹東頭前溪河濱生態公園2公里長的櫻花林。（記者黃美珠攝）

把握近日終於露臉的陽光，美女們紛紛起早到竹東頭前溪河濱生態公園，在櫻花林前美拍。（記者黃美珠攝）

把握近日終於露臉的陽光，美眉起早「水水」到竹東頭前溪河濱生態公園搶拍櫻花。（記者黃美珠攝）

粉白小火車是2公里櫻花林前的熱區。（記者黃美珠攝）

竹東頭前溪河濱生態公園內的八重櫻開得正美。（記者黃美珠攝）

竹東頭前溪河濱生態公園今天湧入1500多人健走賞櫻。（記者黃美珠攝）

竹東頭前溪河濱生態公園今天湧入1500多人健走賞櫻。（記者黃美珠攝）

竹東頭前溪河濱生態公園今天湧入1500多人健走賞櫻。（記者黃美珠攝）

竹東女兒陳梅玲用櫻花手作「水晶壓花棒棒糖」，讓美麗的櫻花公園多了點甜。（記者黃美珠攝）

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