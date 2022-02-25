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    首頁　>　新竹縣

    新竹縣拚3月底微解封 下週再供3300劑「快打」疫苗

    新竹縣下週六在新竹縣婦幼館的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

    新竹縣下週六在新竹縣婦幼館的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

    2022/02/25 18:33

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕持續拚3月底微解封，新竹縣政府2月28日起到3月6日為止，將再提供3300劑疫苗，催促全縣鄉親趕快完成3劑COVID-19疫苗的接種，其中2700劑可以隨到隨打，另外600劑必須線上預約。

    縣府衛生局表示，下週一、228早上9點到11點，新埔衛生所可有莫德納1到3劑，提供300名隨到隨打。下週二下午1點半到4點半，在竹北里集會所，是300個隨到隨打BNT第1到第3劑。

    下週三早上10點到11點，湖口衛生所有200個隨到隨打1到3劑BNT的機會，下午2點到4點於新埔衛生所則是300個隨到隨打莫德納1到3劑。

    下週四早上10點到11點一樣在湖口衛生所，100個名額隨到隨打第1到第3劑的高端。同日下午2點到4點，在竹北衛生所則是400個隨到隨打的莫德納。

    下週五、3月4日停打1天之後，下週六共有3場且都在竹北。

    首先是早上8點半到中午12點，在竹北里集會所有500個名額隨到隨打，但專門接種莫德納第3劑。同日早上9點到11點半，在新竹縣婦幼館，大安醫院提供線上預約600人、隨到隨打300名，鎖定接種莫德納1到3劑都可。

    下週六最後1場是下午1點到4點，在中興里集會所，300個名額隨到隨打，但限制只接種莫德納疫苗第2和第3劑。

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    新竹縣下週二和週六在竹北里集會所的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

    新竹縣下週二和週六在竹北里集會所的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

    新竹縣下週一和週三在新埔衛生所的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

    新竹縣下週一和週三在新埔衛生所的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

    新竹縣下週四在竹北衛生所的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

    新竹縣下週四在竹北衛生所的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

    新竹縣下週三和週四在湖口衛生所的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

    新竹縣下週三和週四在湖口衛生所的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

    新竹縣下週六在竹北中興里集會所的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

    新竹縣下週六在竹北中興里集會所的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

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