新竹縣拚3月底微解封 下週再供3300劑「快打」疫苗

新竹縣下週六在新竹縣婦幼館的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

2022/02/25 18:33

〔記者黃美珠／竹縣報導〕持續拚3月底微解封，新竹縣政府2月28日起到3月6日為止，將再提供3300劑疫苗，催促全縣鄉親趕快完成3劑COVID-19疫苗的接種，其中2700劑可以隨到隨打，另外600劑必須線上預約。

縣府衛生局表示，下週一、228早上9點到11點，新埔衛生所可有莫德納1到3劑，提供300名隨到隨打。下週二下午1點半到4點半，在竹北里集會所，是300個隨到隨打BNT第1到第3劑。

下週三早上10點到11點，湖口衛生所有200個隨到隨打1到3劑BNT的機會，下午2點到4點於新埔衛生所則是300個隨到隨打莫德納1到3劑。

下週四早上10點到11點一樣在湖口衛生所，100個名額隨到隨打第1到第3劑的高端。同日下午2點到4點，在竹北衛生所則是400個隨到隨打的莫德納。

下週五、3月4日停打1天之後，下週六共有3場且都在竹北。

首先是早上8點半到中午12點，在竹北里集會所有500個名額隨到隨打，但專門接種莫德納第3劑。同日早上9點到11點半，在新竹縣婦幼館，大安醫院提供線上預約600人、隨到隨打300名，鎖定接種莫德納1到3劑都可。

下週六最後1場是下午1點到4點，在中興里集會所，300個名額隨到隨打，但限制只接種莫德納疫苗第2和第3劑。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

新竹縣下週二和週六在竹北里集會所的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

新竹縣下週一和週三在新埔衛生所的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

新竹縣下週四在竹北衛生所的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

新竹縣下週三和週四在湖口衛生所的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

新竹縣下週六在竹北中興里集會所的疫苗接種資訊。（圖由竹縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法