林為洲回應林智堅：竹縣市40年最重大事情 有必要1個月內非常態通過嗎

國民黨立委林為洲說，竹竹合併升格是大新竹40年來最重要的大事，有必要1個月內完成3讀，用非常態的方式去通過嗎？（記者黃美珠攝）

2021/12/25 14:50

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹市長林智堅今天接受媒體聯訪，針對國民黨立委林為洲「竹市自己升格」說表示遺憾，呼籲作為民代應以民意至上，不要試圖口水抹黑。林為洲獲悉回應說，這是竹縣、市40年來最重大的事情，有必要1個月內完成3讀，用非常態的方式去通過嗎？這更顯示是不是真的因人設事？要在明年讓特定人可以參選？現在縣市合作治理的項目都還處於很粗糙的階段，所以該先談合作，再談合併升格。

林為洲說，真的不要口水！地方的發展是新竹縣市鄉親大家共同的期待，正因如此，他一再強調不要匆促立法、因人設事，應該要做好準備工作再說。「真的有那麼急嗎？」、「明年就要適用？」他說這就是大家打的問號所在。

林為洲說，40年前縣市分家，40年後如果要重新合併升格也要做好準備，才不會有合併後的後遺症，比如像是：辦公廳舍要設在哪裡？所有的戶籍資料要如何整編？街道名稱也要更改。

還有更重要的是：現在縣市合作治理的項目如：河川、交通動線、捷運系統都還處於很粗糙的階段，合併以後就會有具體的計畫嗎？所以他認為應該先談合作，再談合併升格，做好充分的準備是更好的。現在大家會覺得真的是太趕了，昨天還試圖要用逕付2讀，在臨時會就要完成！

他覺得這是40年來新竹縣市最重大的事情，有必要1個月內完成3讀，用非常態的方式去通過嗎？這更顯示是不是真的因人設事？要在明年讓特定人可以參選？

新竹市長林智堅今天早上受訪，針對林為洲提新竹市自己升格的說法表示，作為在地民選民代應該以民意至上，試圖口水抹黑，來意圖讓這件事無法促成。甚至誠摯呼籲民代，記得你們都是民眾投票選出來，未來都會在歷史上留下紀錄，市民選民也會在未來用選票做出決定。

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