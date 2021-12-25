批擋合併阻礙發展 林智堅：國民黨把新竹縣市視為「禁臠」

新竹市長林智堅今天受訪時抨擊國民黨阻擋竹竹合併升格，是把新竹縣民視為「禁臠」，阻礙城市發展。（記者洪美秀攝）

2021/12/25 12:11

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅今天上午出席竹科X產業創園區第一棟軟體大樓動土儀式時，對媒體詢問「有關縣市合併，是民進黨因人設事、狼狽為奸」？林智堅說，竹竹合併升格是基於國家產業發展需要，並且改善城市治理效率，更重要是將近6成市民縣民期待，因人設事是國民黨要阻礙竹竹合併升格說法，他也提醒國民黨「我沒有非要我選不可」，應該是人民來選，更呼籲國民黨不要把新竹縣市視為「禁臠」，阻礙縣市發展。

林智堅也說到，國民黨應對自己的參選人選要有自信，而非用一黨一己之私，去阻擋竹竹合併期程，國民黨文化很惡質，他們所謂狼狽為奸非常惡質的口水及栽贓抹黑，新竹縣市民大家眼睛是雪亮的，一定知道是什麼人在阻擋大新竹未來發展，他呼籲國民黨基於國家產業發展必要性、急迫性，民眾期待時間壓力，支持竹竹合併升格。

他也強調，過去超過20年新竹縣市長期都是國民黨執政，國民黨已經將新竹縣市視為他們的「禁臠」，好像他們非贏不可，但新竹市7年前在他上任後，短短7年，把國民黨過去做不到的工作、沒有完成的建設一一完成，呼籲國民黨不該把新竹縣市當作「禁臠」，而是要讓人決定自己城市的發展。

對於立院的修法遭杯葛，是否擔心修法趕不上明年選舉？林智堅回應說，立法院在國民黨杯葛下仍付委，還是會有進度，他呼籲朝野基於國家戰略發展急迫性必要性，還有城市市民期待，區域治理的發展，真的拜託大家，朝野要放下政黨衝突惡鬥，應正視台灣半導體此刻關鍵時刻，透過溝通理性，讓法案通過，讓竹竹合併升格成為台灣半導體產業和全世界競爭最佳後盾。

對於包括立委林為洲等人說要新竹市自己升格，林智堅說，他覺得很遺憾，作為在地民選民代應該以民意至上，試圖口水抹黑，意圖讓這件事無法促成，呼籲民代記得是民眾投票選出，未來都會在歷史上留下紀錄，選民也會在未來用選票做出決定。

針對國民黨主席朱立倫力推竹竹苗科技都的規畫，林智堅也強調，國民黨內部要先溝通清楚，他提竹竹合併時，楊縣長提出竹竹合併升格並且要加快修法，後來又說竹竹苗合併，苗栗縣徐縣長又說不要來染指苗栗，顯然竹竹苗國民黨內部沒有共識，朱立倫主席應站在國家高度城市發展，順從民意，不要老是做出背離民意的事情。

新竹市長林智堅今天出席竹科X產業創園區第一棟軟體大樓動土儀式。（記者洪美秀攝）

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