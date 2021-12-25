救護義消張桂香 平安夜的救命天使

新埔救護義消張桂香。（圖由竹縣府消防局提供）

2021/12/25 10:42

〔記者黃美珠／新竹報導〕平安夜的當天，天使到過新埔！

新竹縣新埔鎮文德路昨天早上快10點發生1起車禍意外，造成1名男子當場失去呼吸、心跳。新埔消防分隊救護義消的張桂香正好在附近果園工作，獲悉立刻前往協助按壓CPR，男子因此得以送醫後順利回復生命徵象。

目擊者告訴救護人員說，獲救的男子事發時騎機車搖搖晃晃，突然之間就撞上電線桿倒地不醒。

在一旁果園工作的張桂香和從事消防工作的女婿柯政佑得知後立刻衝下山，由張桂香負責按壓CPR，柯政佑則是協助救護人員進行呼吸道處置、給氧及自動心肺復甦機的架設，所幸在大家的通力合作下，患者在送醫後順利恢復呼吸及脈搏。

張桂香說，這是第一次在非協勤時遇到OHCA案件，當下一心只想著要盡一己之力救回患者。

傷口清洗包紮、病患搬運、CPR，這些救護處置張桂香現在做起來稀鬆平常，但在20年前，她可是一聽到救護車的聲音就會緊張到發抖。

張桂香回憶，當時消防隊的幹部到家裡邀請她擔任救護義消時，被多次拒絕，因為她無法克服心裡的障礙，後來在時任新埔義消救護分隊長、現任義消救護大隊副大隊長劉梅蘭「三顧茅廬」的感動以及先生的鼓勵下加入救護義消的行列。

張桂香說，從事救護義消有如「種福田」，過去她從4公尺高的屋頂上摔下能大難不死、得乳癌卻是在0期時就先發現，雖然彼此間未必有關聯，但張桂香堅信，做好事就會有好報。

張桂香努力搶救男子。（圖由竹縣府消防局提供）

張桂香努力搶救男子。（圖由竹縣府消防局提供）

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