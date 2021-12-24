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    首頁　>　新竹縣

    新竹縣下雪了！「童趣聖誕夜」東興圳亮起來 雪花紛飛超浪漫

    「童趣聖誕夜」冰雪聖誕市集現場有雪花製造機，大小朋友都停下腳步，開心地拍照。（記者廖雪茹攝）

    「童趣聖誕夜」冰雪聖誕市集現場有雪花製造機，大小朋友都停下腳步，開心地拍照。（記者廖雪茹攝）

    2021/12/24 20:56

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府「童趣聖誕夜 東興圳光藝節」今晚（24日）繽紛登場，7座燈景裝置藝術在竹北東興圳景觀公園展出到明年2月7日。雖然天氣冷颼颼，今起連3天限定的「童趣聖誕夜」冰雪耶誕市集活動中，純白歐風市集加碼雪花造景，讓人宛如置身歐洲，現場民眾驚呼美翻了！

    點燈儀式由縣長楊文科、議長張鎮榮及立委林為洲等人拉下活動啟動桿啟動，7座燈景裝置藝術瞬間亮起，劃破黑夜，點亮整個東興圳，民眾紛紛拿起手機攝影、打卡，體驗不一樣的平安夜。楊文科應景化身耶誕老公公，與近百位幼兒園小朋友沿著市集一路發糖果報佳音。

    「童趣聖誕夜」耶誕市集現場有雪花製造機，水圳風貌的綠意盎然搭配雪花紛飛的美麗景色，讓大小朋友都興奮的停下腳步欣賞。交通旅遊處指出，近百攤的白色市集，讓民眾不用出國就像來到歐風小鎮，市集包含文創商品、在地小農、創意手作、輕食小點等，活動並規劃5個集章點，民眾只要集好章，就可以抽六福村、綠世界門票、喜來登飯店下午茶等好禮。

    今天活動首日由歌手陳芳語、林芯儀打頭陣，溫柔的嗓音療癒了現場的大小朋友。明後天（25、26日）每天從下午4點到8點，有香蕉人、蘋果劇團以及年輕朋友喜歡的告五人、怕胖團等卡司將接續上陣。

    文化局說，策劃團隊特別邀請燈光藝術家劉治良、國際花藝設計師賀恬及重量級音樂人林強攜手合作打造「東興圳光藝節」，以輕柔電子音樂結合獨特的光影展演、細膩的編織藝術、特別量身打造的主題樂曲，精采呈現與自然融合的7大裝置藝術作品，營造豐富的五感光影饗宴。

    新竹縣長楊文科與幼兒園小朋友站在主燈「蝶舞」前開心地跳舞，歡慶耶誕平安夜。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科與幼兒園小朋友站在主燈「蝶舞」前開心地跳舞，歡慶耶誕平安夜。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科、議長張鎮榮及立委林為洲等人拉下活動啟動桿，象徵「童趣聖誕夜．東興圳光藝節」正式啟動。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科、議長張鎮榮及立委林為洲等人拉下活動啟動桿，象徵「童趣聖誕夜．東興圳光藝節」正式啟動。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科化身聖誕老公公，與幼兒園小朋友沿著市集一路發糖果報佳音，民眾開心和縣長合影拿糖果。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科化身聖誕老公公，與幼兒園小朋友沿著市集一路發糖果報佳音，民眾開心和縣長合影拿糖果。（記者廖雪茹攝）

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