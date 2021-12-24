新竹縣市合併改制等前置作業將達7個月 綠委盼速通過修法

總統蔡英文定調，府院黨支持新竹縣市合併合格並推動修法，在修法通過後包括完成與直轄市議員選區名額公告等前置作業將達七個月。（資料照）

2021/12/24 17:27

〔記者李欣芳／台北報導〕府院黨一致支持新竹縣市合併推動地制法修法，今天由民進黨團提修法付委審查，據悉，未來在通過合併法源後，可望由上而下發動合併升格改制，也就是由內政部依地制法的規定，提出新竹合併升格改制計畫報請政院核定並公布改制日，並且再依選罷法半年前由中選會公告新竹縣市合併後市議員應選名額，黨政人士今天下午受訪表示，修法後完成改制與應選名額的公告，推估整個前置作業約需7個月，修法最遲應於明年5月24日之前完成。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳今天下午受訪表示，涉及新竹縣市合併升格的地制法修法今天完成付委後，盼能夠儘快通過三讀修法，並且要在法制公告日期之前完成修法。劉世芳強調，新竹縣市合併升格涉及國家未來的發展，半導體產業包括台積電是台灣的護國神山，在台灣產業發展扮演非常重要的角色，新竹縣市未來可強化水、道路等各方面的治理，合併升格對新竹未來的發展是正面的。

據悉，由於國民黨團抨擊執政黨為了選舉考量因人設事推動修法，要為新竹市長林智堅參選大新竹市長解套，民進黨團總召柯建銘昨提案地制法修法逕付二讀已遭在野黨擋下，使目前這項修法面臨不小的變數。

根據地制法第7條之1規定，發動縣市改制或合併升格可由內政部由上而下或地方縣市由下而上發動：內政部基於全國國土合理規劃及區域均衡發展之需要，擬將縣（市）改制或與其他直轄市、縣（市）合併改制為直轄市者，應擬訂改制計畫，徵詢相關直轄市政府、縣（市）政府意見後，報請行政院核定之。縣（市）擬改制為直轄市者，縣（市）政府得擬訂改制計畫，經縣（市）議會同意後，由內政部報請行政院核定之。

此外，根據公職人員選舉罷免法第37條之1的規定，縣市升格為直轄市的直轄市選舉區的劃分，應於改制日6個月前公告，據悉，由於竹縣有反對合併升格的聲浪，因此目前由地方議會依地制法規定發動改制的可能性大為降低，黨政人士認為未來勢必由內政部由上而下發動新竹縣市合併升格的改制，行政院可望待地制法修法完成三讀後再由內政部啟動改制程序。

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