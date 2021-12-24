茶花仙子現蹤寶山 明年1/8茶花暨柑橘產業活動登場

新竹縣寶山鄉公所今天舉辦椪柑評鑑，同時安排茶花仙子走秀，把茶花跟彩妝、時尚做結合，為明年元月8日登場的寶山鄉茶花暨柑橘產業文化展售活動暖身宣傳。（寶山鄉公所提供）

2021/12/24 17:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉「深井茶花園區」為全國茶花品種最多的產區，全鄉柑橘年產量1萬2000公噸，鄉公所今天（24日）舉辦椪柑評鑑，同時安排茶花仙子走秀，把茶花跟彩妝、時尚做結合，為明年元月8日登場的寶山鄉茶花暨柑橘產業文化展售活動暖身宣傳，當天參加闖關可獲限量茶花苗一株。

寶山鄉公所和農會今天安排茶花仙子走秀，邀請光復高中時尚造型科現場彩妝、走秀，把茶花跟彩妝、時尚做結合，讓學生用創意把茶花的美，展現在妝扮上，希望把茶花活動年輕化，吸引更多不同的年齡層。

寶山鄉長邱坤桶表示，茶花不僅是新竹縣的縣花，也是寶山鄉的鄉花，寶山鄉茶花產銷班的種植技術在全國數一數二，深井茶花園區更是全國茶花品種最多的產區，上千品種的茶花樹姿優美，美不勝收，每年花季從10月到翌年3月。

寶山農特產柑橘種植面積約400公頃，產量約1萬2000公噸，品種數十種，有桶柑、帝王柑、茂谷柑、三寶柑、美人柑、佛利蒙柑等，香甜多汁品質佳，是送禮自用兩相宜的應景水果。

寶山鄉農會表示，椪柑評鑑結果，特等獎由果農彭俊發奪得，頭等獎余合能，貳等獎鄒年正、邱乾柳，參等獎鍾細維、李永安、佘正勇，優等獎鄒竹英、陳景鎮、邱坤營和鍾順發。

寶山鄉公所為推廣茶花、柑橘，明年1月8日上午9點將在寶山鄉深井茶花園區（深井路三路241號）舉辦展售活動」，邀請遊客深入園中尋訪茶花，完成闖關即可獲得茶花苗1株。除了茶花仙子走秀，活動也安排茶花椪糖DIY、茶花園音樂會和茶花仙子爭奪戰。

寶山鄉公所和農會今天安排邀請光復高中時尚造型科現場彩妝、走秀，讓學生用創意把茶花的美，展現在妝扮上，希望把茶花活動年輕化，吸引更多不同的年齡層。（寶山鄉公所提供）

寶山鄉公所和農會今天安排邀請光復高中時尚造型科現場彩妝、走秀，讓學生用創意把茶花的美，展現在妝扮上，希望把茶花活動年輕化，吸引更多不同的年齡層。（寶山鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法