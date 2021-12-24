就職3週年 楊文科談「五支箭」、交通建設、還債117億政績

新竹縣長楊文科就職3週年記者會上，尖石鄉梅花國小應邀竹木琴演奏，學童陳喬羽並致贈畫作「自由的小鳥」給縣長爺爺。（記者廖雪茹攝）

2021/12/24 16:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天（24日）在就職3週年記者會上，報告各項施政成果，包括「五支箭」中的AI智慧園區、焚化爐、生命紀念園區都將已啟動，近幾年將陸續完工啟用，「十大交通建設」3項計畫獲得中央補助，社會福利每年成長1億元，同時透過開源節流、招商引資，3年來新竹縣還債117多億元，全國第一。

3週年會上，尖石鄉梅花國小以竹木琴演奏「織布歌與紋面」，學童陳喬羽致贈畫作「自由的小鳥」給縣長爺爺。楊文科偕同議長張鎮榮、副議長王炳漢及縣府團隊點亮「竹、縣、30、榮、景」5個燈柱，向縣民宣告，未來一年持續落實「老中青幼通通照顧」施政核心目標，為新竹縣未來30年的榮景打拚。

楊文科指出，他上任3年來，新竹縣已經還債117.23億元，債務比率創近20年來新低，達到還債創新高，同時新竹縣各項社會福利，每年以成長1億元幅度持續增加，包含新生兒營養補助、老人年金、學生免費營養午餐加碼有機蔬菜等福利政策，並訂有排富機制，加碼明年元旦起每人1年1萬元的敬老重陽金。

重點施政「五支箭」也逐步實現中，其中生命紀念園區明年底水土保持工程將動工，預估2026年完工啟用；AI智慧園區公共工程完工，第一家緯創資通開始動工建廠，其他3家科技大廠預計2024年下半年前完工營運；焚化爐預計2023年底完工啟用；台灣知識旗艦園區及科學園區3期也都依照進度規劃，送內政部審議階段。

「十大交通建設」則有3項計畫獲中央補助，包含內灣聯外道路獲2.2億元、五峰鄉縣道122線改善工程3.9億元，經國橋道路改善計畫12.6億元，其他七項計畫也陸續申請中央計畫補助中。竹北、竹東污水下水道系統，分別投入38億、20億多元陸續進行中。在招商引資方面，新竹縣連續3年獲得財政部「招商卓越獎」縣市組第一名，縣民勞動參與率61.2%排名全國第一高，「失業率」3.8%全國第二低。

為打造一個優質的育兒環境，完成學區劃分，並進行成功國中擴建、勝利國中、嘉豐國小興建，以及文小2、文小3規劃，獲行政院破例補助，以滿足就近入學需求。在托育部分，竹縣托嬰中心63家，公私立幼兒園共有234園，平價的「公立、非營利及準公共化幼兒園」名額達到41％。

此外在休閒遊憩方面，打造AI智慧園區公園、東興圳公園、竹東台泥共融式特色公園，後續規劃22座特色公園、頭前溪北岸高灘地親子遊憩運動場域、豆子埔溪水環境營造，及新豐鄉海岸發展計畫等。

新竹縣長楊文科就職3週年記者會上，尖石鄉梅花國小應邀竹木琴演奏，學童陳喬羽並致贈畫作「自由的小鳥」給縣長爺爺。（記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科（中）偕同議長張鎮榮（左2）、副議長王炳漢（左1）及縣府團隊點亮「竹、縣、30、榮、景」5個燈柱，向縣民宣告將持續落實「老中青幼通通照顧」施政核心目標。（記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科就職3週年，率領縣府一級主管繼續為縣民鄉親打拚縣政。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法