新竹縣成立新聞處 莊淇銘出任首任新聞處長

新竹縣政府明年擴大組織人員編制，縣長楊文科（右2）今天宣布即將在明年元月1日新成立的新聞處處長為莊淇銘（右1），以及由教育處改制教育局的局長楊郡慈（左1）；而這也是非六都縣市中，首個教育處改制為教育局。 （記者廖雪茹攝）

2021/12/24 14:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長楊文科今（24日）天在就職3週年記者會上，宣布即將在明年元月1日新成立的新聞處首任處長為莊淇銘，以及由教育處改制教育局的局長楊郡慈，以期加強竹縣的公共關係行銷推廣和教育工作；而這也是非六都縣市中，首個教育處改制為教育局。

楊文科表示，從1999年到現在，新竹縣政府的人員編制不曾更動，經人事處努力，獲得行政院專案核定154名員額，所以縣府新成立新聞處和教育局。

他特別宣布新任新聞處長莊淇銘，莊曾擔任3所大學的校長，美國路易斯安那州立大學 資訊工程博士，不僅著作等身，會十種語言，也是語言專家、社會觀察家、創新思考、生命教育、及兩性關係等作家，也是各大報的主筆；新竹縣新設新聞處的組織和推廣工作，邀請他擔任第一任處長。

楊文科表示，楊郡慈過去曾擔任學校家長會長、新竹縣各級學校家長協會理事長以及全國家長會長聯盟理事長，曾參與課綱的改進，對教育業務熟稔；她在去年2月接任竹縣府教育處長，這次接掌教育局長。

莊淇銘受訪表示，一個城市的競爭力有幾個主要要素，首先是市民與政府的關係，新聞處第一個重要工作，就是新竹縣政府與縣民之間有良好的溝通，從有感到好感再到感動，縣民覺得有光榮感；基此凝聚力，產官學攜手合作，能量就起來了。

其次是文化創意產業，他舉客委會桐花祭為例，是他的胞妹莊錦華任副主委時開發，桐花祭就是二級產業變成四級產業；他有教授未來學，產業升級是他一直在推廣，他認為新竹縣擁有非常多潛在的文化創意產業，將來可透過新聞處發掘，結合民間推廣。

此外，還有城市品牌行銷，莊淇銘說，品牌的價值高，新竹縣絶對可以透過優質的行銷成為一流品牌，不僅新竹縣民有光榮感，民間投資和觀光也會跟著進來，這將是正向循環的提升。

新竹縣長楊文科今（24日）天在就職3週年記者會上，宣布即將在明年元月1日新成立的新聞處處長為莊淇銘。 （記者廖雪茹攝）

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