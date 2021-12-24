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    首頁　>　新竹縣

    就職3週年 楊文科：合併升格由下而上才能長治久安

    新竹縣長楊文科今早在就職3週年記者會上表示，升格直轄市是一件光榮的事，但是由下而上形成才能長治久安；反之，如果是由上而下，人民心裡一定會不服氣。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科今早在就職3週年記者會上表示，升格直轄市是一件光榮的事，但是由下而上形成才能長治久安；反之，如果是由上而下，人民心裡一定會不服氣。（記者廖雪茹攝）

    2021/12/24 12:09

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對新竹合併升格議題，新竹縣長楊文科今（24日）早在就職3週年記者會上表示，升格直轄市是一件光榮的事，但是這項重大的改變，需要事先廣泛討論、凝聚共識後妥善安排，由下而上形成才能長治久安；反之，如果是由上而下，人民心裡一定會不服氣。最後他也提到，如果中央急著強行通過的話，大家就要努力為未來一起打拚。

    楊文科表示，針對竹竹合併升格，許多人覺得很奇怪，其實我們都很正常。升格直轄市人民應該都有光榮感，如果今天我是大新竹市或大新竹縣，恢復過去，我們都覺得是很光榮的事。但是要升格牽涉廣泛，不只中央須考量的財劃法和國土計畫，地方上也關係到市議員的轄區改變，鄉鎮市長和代表會都不用選了，辦公室設在縣還是市等等，這些改變怎麼安排，需要廣泛討論。

    楊文科說，合併升格牽涉廣泛，都應該事先安排好，因為適應期非常重要；如果急著去做，大家都無法接受。「我講得很清楚，但是有些人就是擷取半段話，我講我支持，但是我們要好好的溝通協調怎麼樣才是最妥善的方法，包括怎麼升格？要不要修法？修法要怎麼修？若是不修法，現在竹竹苗也可升格等，都應該一起討論，和地方充分討論凝聚共識，提供中央判斷。」

    「如果直轄市是由下而上形成，將來會長治久安；如果是由上而下，人民心裡一定會不服氣！」楊文科強調，合併升格其實是簡單的一件事，不必急著馬上就要做，但是如果中央強硬推動通過並執行，大家就要努力為未來一起來打拚。

    楊文科會後受訪時重申，對於執政黨這麼著急執行竹竹合併升格，他不太瞭解，但希望蔡政府可以懸崖勒馬，慎重考量，這是他的心聲。

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