林智堅當市長7年「進化圖」 網朝聖：鮮肉變大叔...

林智堅就職七週年、更換大頭貼細數七年市政建設成績、沒想到網友歪樓指他從鮮肉變大叔。（照片取自林智堅臉書）

2021/12/24 10:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅就職滿7週年，近日更換臉書大頭貼，分享從2014年擔任市長到2021年的照片，感嘆拚市政一天當三天用，皺紋和白髮也是三倍增加，直呼歲月催人老。結果網友歪樓稱林智堅「鮮肉變大叔」。林智堅也與網友互動，並提及竹市7年來的變化與建設，讓竹市成為全台跳級生，市民光榮感也倍增。

林智堅曾是全台最年輕市長，年僅39歲就擔任新竹市長。年輕、帥氣形象是市民的印象，不過他近日更換臉書大頭貼，不少網友發現，「市長真的有長肉肉」、「皺紋和白髮都變多了」、「鮮肉變大叔了」。

林智堅進一步公布從2014年就職開始到2021年的系列照片，直呼「歲月催人老啊！」更承認頭髮白了些，皺紋也變多了，當年鮮肉也變大叔。

不過，幕僚也安慰他，因為一天當三天用，老化速度當然也是倍增，所以皺紋、白髮也跟著新竹市建設同步成長了。

林智堅也回顧就職7年市政的變化，他說，竹市各大建設獲國內、外120件大獎肯定，媒體評比從原來後段班變「跳級生」。為建設竹市，向中央爭取經費，突破竹市預算不足困境，竹市總預算從2014年185億元，到今日的256.15億元，創歷史新高。

他也細數竹市各大建設，像是推動歷經8屆市長、延宕長達30年的新竹市公道三新闢道路、蓋建竹竹苗唯一的新竹兒童醫院、還有重建觀眾席達1萬個的竹市棒球場，其他像是「進擊的公園」翻新市區23座公園、「新校園運動」投入超過50億元重建、新建34棟校舍，目前已完成24校。

不僅提升新竹生活機能，林智堅也為高科技產業布局，包括推動竹科「X基地」產業園區計畫，將投入183億元興建三棟商業大樓、搭配藝文特區，打造都會型科學園區，並發展AI軟體業。

其中竹科「X基地」首棟軟體大樓明天就會由總統蔡英文等人參與動土，並規劃為地下2層、地上12層辦公大樓，預計2024年初完工，可望創造2800個就業機會、年產值196億元。

林智堅就職七週年、更換大頭貼細數七年市政建設成績、沒想到網友歪樓指他從鮮肉變大叔。（照片取自林智堅臉書）

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