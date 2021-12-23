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    首頁　>　新竹縣

    回擊楊文科！林智堅：縣市本一家 升格可讓大新竹更有競爭力

    新竹市長林智堅強調，縣市本一家，升格後可讓大新竹更有競爭力。（記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅強調，縣市本一家，升格後可讓大新竹更有競爭力。（記者洪美秀攝）

    2021/12/23 19:08

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣長楊文科批評立委柯建銘和新竹市長林智堅「斷章取義」，栽贓說他支持竹竹合併，後來才改口竹竹苗合併；他還批評，竹竹合併升格「由上而下」，非民主方式強迫。對此，林智堅強調，新竹縣市40年前就是一家，迄今也是共同生活圈，當下面臨共同的治理挑戰，密不可分，解決問題缺一不可，竹竹合併升格也獲得近6成縣市民眾支持。

    林智堅說，大新竹合併升格之後，事權統一、效能提升，可以創造宜居的城市環境，這些都有助於竹科對外招攬人才，壯大竹科，讓竹科在全球更有競爭力。

    林智堅也說，張忠謀董事長說過，「人才是台灣最大的競爭優勢」，如今人才就聚集在大新竹，這裡是全球半導體產業的重要聚落。

    今年在人才培育上，中央透過創新條例的立法，讓國發基金可以與民間合作，投入資金在台清交成設立半導體學院，為國家培育更多的半導體人才。

    在土地供給方面，新竹市府也和科技部一起推動竹科X，其中第一棟軟體大樓，25日就會開工動土，未來將會以軟硬整合，讓台灣半導體產業持續領先全球。

    林智堅也駁斥栽贓說法，認為新竹縣市合併升格，可以提升地方政府的治理規模與量能，為台灣戰略產業的發展注入新動能，創造城市發展的第二條曲線。

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