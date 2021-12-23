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    首頁　>　新竹縣

    再批林智堅！楊文科：為了選舉 公理正義都拋棄

    新竹縣長楊文科發布聲明，批評新竹市長林智堅對他的臉書內容「斷章取義」，「難道為了選舉，連是非對錯、公理正義都可以不管」，請林市長再次重看文章一遍。 （資料照）

    新竹縣長楊文科發布聲明，批評新竹市長林智堅對他的臉書內容「斷章取義」，「難道為了選舉，連是非對錯、公理正義都可以不管」，請林市長再次重看文章一遍。 （資料照）

    2021/12/23 17:39

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕對於大新竹合併升格議題，新竹縣長楊文科今天（23日）下午再發布聲明，新竹市長林智堅擷取他9月6日、7日臉書內容，就說他同意竹竹縣市合併升格主張，他請林智堅市長不要「斷章取義」，刻意忽略他所說的「共同協商、溝通討論、凝聚民意共識」等主張，「難道為了選舉，連是非對錯、公理正義都可以不管」，請林市長再次重看文章一遍。

    楊文科強調，從台灣過去縣市合併升格的經驗，都需要經過「溝通協調、凝聚民意、再由下而上，經議會通過，送行政院核定」的過程，因為這個過程需要時間，所以要趕緊共同協商，商討縣市合併事宜，以凝聚民意共識。

    楊文科說，對於合併議題，9月份至今，林市長從未與他進行討論，新竹縣政府舉辦座談會邀請林市長來說明，林市長也缺席，連溝通討論都沒有。難道國土規劃、縣市合併升格的大事，都不用溝通討論嗎？難道一切都是一人一黨說了算嗎？

    另外，竹科涵蓋竹竹苗3縣市，且由科技部主管，半導體戰略位置是整個國家戰略政策，也非地方政府所管轄；難道林市長的思維中，是跟中國大陸的體制一樣，要把竹科管理局，改由直轄市政府所管轄？

    他說，現在的問題是民進黨非常急，且沒有經過溝通、沒有凝聚民意，要在非常短的時間，以「由上而下」這樣的非民主方式，強迫新竹縣市合併升格，這是眾人所不能接受的，請蔡總統、柯總召、林市長好好深思。

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