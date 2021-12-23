民進黨強推竹竹升格 黃健庭+藍營竹竹苗府會首長：勿一意孤行

國民黨秘書長黃健庭與新竹縣長楊文科等黨籍縣市首長溝通升格事宜，呼籲民進黨勿一意孤行強推竹竹改制升格。（國民黨提供）

2021/12/23 17:17

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨擬修正地方制度法，趕在2022大選前強推竹竹改制升格，國民黨秘書長黃健庭今天特別走訪竹苗地區，聽取地方意見，他說，縣市合併升格需完整配套及縝密籌備，尤其要有合理的財政收支劃分，應經地方充分討論，取得共識，才是有實質意義的民主升格，他呼籲民進黨與在野溝通，尊重地方民意，勿一意孤行。

黃健庭今天拜訪苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、苗栗縣議長鍾東錦、新竹市議長許修睿、新竹縣議長張鎮榮等人，就竹竹升格議題交換意見。

批「機關算盡」 徐耀昌：苗栗的民意不能成孤兒

國民黨發布新聞稿指出，徐耀昌說，民進黨在此時提出竹竹改制升格，且把相鄰的苗栗縣排除在外，就只有「機關算盡」4個字可以形容，他與鍾東錦都反對為「一黨一人之私」而合併改制，必須經過地方議會充分討論的民主程序，他們高度認同國民黨主席朱立倫所提以2026年為目標建立「竹竹苗科技都」的主張，苗栗的民意不能成孤兒。

批「因人設事」 楊文科：由上而下強迫合併無法接受

楊文科則說，台灣過去縣市合併升格的經驗，都需經過「溝通協調、凝聚民意」的過程，再「由下而上」，經議會通過、送行政院核定，且適用數年「準直轄市」的過渡，才升格為直轄市，獨獨竹竹合併是「由上而下」，不先凝聚共識就進行，這種因人設事，強迫竹竹合併升格的方式，令人無法接受。

楊文科質疑，為何新竹縣市不能和其他直轄市一樣，適用相同的民主升格方式？難道新竹縣市民眾是二等公民？他指出，民進黨拋出竹竹合併議題後，3個多月來，新竹市從未與新竹縣溝通，縣府舉辦座談會邀請新竹市長林智堅參加，林志堅也缺席，難道國土規劃、縣市合併的大事，都不用溝通討論？一切都是一人一黨說了算？他也認同應按部就班，於2026年建立「竹竹苗科技都」的目標。

把苗栗排除在外 許修睿：與協助竹科發展說法背道而馳

許修睿說，民進黨以加速發展新竹科學園區及半導體產業為由，提出改制升格，是冠名收割國民黨過去設立竹科、協助成立台積電的政績，竹科所屬園區包含新竹竹科園區、苗栗竹南園區、苗栗銅鑼園區等，竹科位在3個縣市治區內，只有竹竹合併升格而把苗栗排除在外，等於把大竹科切成小竹科，根本與協助竹科發展的說法背道而馳。

許修睿強調，合併升格茲事體大，不該以「由上而下」的反民主方式進行，過去縣市升格都經過地方議會討論同意通過，此次也應該「由下而上」，建議新竹縣市及苗栗縣的地方首長、議會成員開會充分討論，將各項利弊攤在陽光下供民眾檢視。

黃健庭呼應楊文科的看法，強調升格合併應循序漸進、由下而上，要先讓地方政府及議會提案表達意見，在地方舉辦公聽會、說明會，讓更多的民意參與，需完整配套及縝密籌備，尤其要有合理的財政收支劃分、完整的國土規劃，才是具實質意義的民主升格。

對於蔡英文總統下令要求盡速通過地制法修正，黃健庭呼籲蔡英文不要一意孤行，應與在野溝通，尊重地方民意，否則將坐實外界所譏，宛如邁向「帝制」獨裁。

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