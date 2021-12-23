民進黨強推竹竹升格 黃健庭+藍營竹竹苗府會首長：勿一意孤行
〔記者施曉光／台北報導〕民進黨擬修正地方制度法，趕在2022大選前強推竹竹改制升格，國民黨秘書長黃健庭今天特別走訪竹苗地區，聽取地方意見，他說，縣市合併升格需完整配套及縝密籌備，尤其要有合理的財政收支劃分，應經地方充分討論，取得共識，才是有實質意義的民主升格，他呼籲民進黨與在野溝通，尊重地方民意，勿一意孤行。
黃健庭今天拜訪苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、苗栗縣議長鍾東錦、新竹市議長許修睿、新竹縣議長張鎮榮等人，就竹竹升格議題交換意見。
批「機關算盡」 徐耀昌：苗栗的民意不能成孤兒
國民黨發布新聞稿指出，徐耀昌說，民進黨在此時提出竹竹改制升格，且把相鄰的苗栗縣排除在外，就只有「機關算盡」4個字可以形容，他與鍾東錦都反對為「一黨一人之私」而合併改制，必須經過地方議會充分討論的民主程序，他們高度認同國民黨主席朱立倫所提以2026年為目標建立「竹竹苗科技都」的主張，苗栗的民意不能成孤兒。
批「因人設事」 楊文科：由上而下強迫合併無法接受
楊文科則說，台灣過去縣市合併升格的經驗，都需經過「溝通協調、凝聚民意」的過程，再「由下而上」，經議會通過、送行政院核定，且適用數年「準直轄市」的過渡，才升格為直轄市，獨獨竹竹合併是「由上而下」，不先凝聚共識就進行，這種因人設事，強迫竹竹合併升格的方式，令人無法接受。
楊文科質疑，為何新竹縣市不能和其他直轄市一樣，適用相同的民主升格方式？難道新竹縣市民眾是二等公民？他指出，民進黨拋出竹竹合併議題後，3個多月來，新竹市從未與新竹縣溝通，縣府舉辦座談會邀請新竹市長林智堅參加，林志堅也缺席，難道國土規劃、縣市合併的大事，都不用溝通討論？一切都是一人一黨說了算？他也認同應按部就班，於2026年建立「竹竹苗科技都」的目標。
把苗栗排除在外 許修睿：與協助竹科發展說法背道而馳
許修睿說，民進黨以加速發展新竹科學園區及半導體產業為由，提出改制升格，是冠名收割國民黨過去設立竹科、協助成立台積電的政績，竹科所屬園區包含新竹竹科園區、苗栗竹南園區、苗栗銅鑼園區等，竹科位在3個縣市治區內，只有竹竹合併升格而把苗栗排除在外，等於把大竹科切成小竹科，根本與協助竹科發展的說法背道而馳。
許修睿強調，合併升格茲事體大，不該以「由上而下」的反民主方式進行，過去縣市升格都經過地方議會討論同意通過，此次也應該「由下而上」，建議新竹縣市及苗栗縣的地方首長、議會成員開會充分討論，將各項利弊攤在陽光下供民眾檢視。
黃健庭呼應楊文科的看法，強調升格合併應循序漸進、由下而上，要先讓地方政府及議會提案表達意見，在地方舉辦公聽會、說明會，讓更多的民意參與，需完整配套及縝密籌備，尤其要有合理的財政收支劃分、完整的國土規劃，才是具實質意義的民主升格。
對於蔡英文總統下令要求盡速通過地制法修正，黃健庭呼籲蔡英文不要一意孤行，應與在野溝通，尊重地方民意，否則將坐實外界所譏，宛如邁向「帝制」獨裁。