竹縣冬季東方美人茶評鑑 大自在空間榮登茶王

新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑今天成績揭曉，特等獎由「大自在空間」奪得，榮登茶王，它也是今年夏茶評鑑特等獎得主。（圖由竹縣府提供）

2021/12/23 15:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，12月21到23日3天在北埔鄉農會展開，共有525點參賽，今天（23日）成績揭曉，特等獎由「大自在空間」奪得，榮登茶王，它也是今年夏茶評鑑特等獎的得主。

縣府農業處表示，新竹縣重要特產東方美人茶（膨風茶），嫩芽經小綠葉蟬吸食後，經手工採擷一心二葉茶芽，再由製茶師精製成高級白毫烏龍茶，葉身呈白、綠、黃、紅、褐五色相間，茶湯呈琥珀色，帶有天然的蜂蜜香與熟果味。

每年兩次的優浪茶評鑑，得獎幾乎等同茶葉身價「證明書」，2019年起評鑑分為初審及複審階段，評分標準有外觀（含形狀色澤）20分、香味（香氣、滋味）60分、水色20分。

為提升得獎茶質感，2019年起比賽茶葉包裝罐改版，夏茶底色為霧面金黃色、冬茶為霧面銀灰色，以層疊山巒、客家意象紅瓦屋及白色桐花點綴罐身。並持續推動茶葉品種標示，在包裝封籤QR-code識別系統雲端揭露，提供消費者完整購買資訊。

農業處指出，這次評鑑評選出特等獎1名、頭等獎16名、貳等獎20名、參等獎32名、優良獎（三花20名、二花102名、一花177名），獲獎名單如下：特等獎大自在空間、頭等一獎楊隆茶園、頭等二獎義春茶園、頭等三獎楊隆茶園、頭等三獎楊隆茶園、頭等五獎姜禮杞、頭等六獎楊隆茶園。

新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑今天成績揭曉，特等獎由「大自在空間」奪得，榮登茶王，它也是今年夏茶評鑑特等獎得主。（圖由竹縣府提供）

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