竹縣光藝節7大主燈搶先看 夢幻東興圳從耶誕節美到農曆年

新竹縣耶誕活動「童趣聖誕夜 東興圳光藝節」明（24日）起登場，縣長楊文科昨夜試點燈，由國際大師打造的7組燈景藝術，將從耶誕節美到農曆年。（記者廖雪茹攝）

2021/12/23 13:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣耶誕活動「童趣聖誕夜 東興圳光藝節」，明（24日）起接連3天在東興圳景觀公園的公27公園（文興路與莊敬南路交叉口）登場，高7公尺、如蝶翩翩風起重生的主燈「蝶舞」，縣長楊文科昨夜試點燈，由國際大師打造的7組燈景藝術，將從耶誕節美到農曆年。

楊文科表示，光藝節以東興圳公園發想設計，結合東興圳自然環境及特殊水圳系統，搭配綠帶景觀營造豐富的五感光影饗宴，全長約1.1公里，策展團隊邀請獲得多項國際大獎的燈光藝術家劉治良、國際花藝設計師賀恬及重量級音樂人林強攜手合作，結合獨特的光影展演、細膩的編織花藝及量身打造的主題樂曲，精采呈現與水圳紋理自然融合，打造日夜都美的7組裝置藝術作品。

除主燈「蝶舞」，還有虛實交錯的編織光藝「永恆」、蘊含蒲公英幸福花語的「祝福」、浮於水面如鏡如畫的「荷田」、最佳打卡點光之花園「沐光閣」、橫跨水域的情人橋「光遇」及萬支蘆葦搖曳律動的「銀河」。

文化局表示，光藝節每晚5點30分到10點亮燈，6點到9點30分每整點、半點進行「蝶舞之光」、「荷田雅韻」雙動態燈光秀，燈光秀展出到明年2月7日，主燈蝶舞將以樂章串起光影變化展現蝴蝶破蛹迎風變幻的生命張力，於沐光閣中則可欣賞「荷田」、「祝福」、「銀河」伴隨輕柔音樂起舞，此起彼落點亮水面，相當吸睛。

交旅處表示，24日起一連3天在東興圳湖岸小圳舞台，有精彩耶誕表演輪番登場；24日「唱玩報佳音」下午5點起由王喬尹、米利亞、林芯儀、蕭迦勒、陳芳語等歌手開唱；25日「童趣玩聖誕」下午4點起由竹東、竹北高中和社區大學帶來表演，還有翻滾特技秀、香蕉人、馬戲團雜耍、蘋果劇團。

12月26日「樂團鬧聖誕」下午4點起，有Mr.One樂團、陳瑋儒 X Mr.One小萬、歐開合唱團、曠野福音合唱團、怕胖團、HowZ、守夜人、告五人壓軸登場。

活動提供免費接駁專車，24到26日每天下午2點至晚上9點，每小時一班，整點於高鐵新竹站客運等候區第2台發車，中間停靠竹北新瓦屋、喜來登飯店、新竹縣體育館，最終抵達活動會場再原路折返，單程約20多分鐘。詳情請見活動官網。

新竹縣東興圳光藝節24日起亮燈，每晚6點到9點30分每整點、半點進行「蝶舞之光」、「荷田雅韻」雙動態燈光秀，燈光秀展出到明年2月7日。 （記者廖雪茹攝）

高約7公尺、如蝶翩翩風起重生的主燈「蝶舞」。（記者廖雪茹攝）

虛實交錯的編織光藝「永恆」。（記者廖雪茹攝）

新竹縣耶誕活動「童趣聖誕夜 東興圳光藝節」汽車停車資訊。（圖由竹縣府提供）

新竹縣光藝節免費接駁專車資訊。（圖由竹縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法