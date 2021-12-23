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    首頁　>　新竹縣

    楊文科批柯建銘、民進黨斷章取義 稱修法竹竹合併升格「荒謬」

    新竹縣長楊文科說修法強硬促使竹竹合併升格「太過荒謬」！ （記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科說修法強硬促使竹竹合併升格「太過荒謬」！ （記者廖雪茹攝）

    2021/12/23 11:44

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對民進黨立院黨團總召柯建銘表示，新竹縣長楊文科支持竹竹不僅要合併還應升格，後才改口竹竹苗合併。楊文科今（23日）嚴詞批評柯建銘和新竹市長林智堅都是斷章取義，並說修法強硬促使竹竹合併升格「太過荒謬」；他強調，合併升格重大議題應該經過廣泛討論，「民進黨不要擷取別人的一句話就當寶，真的是讓人無法接受這樣無理的對待！」

    對於有媒體提問，民進黨立院黨團總召柯建銘說「林智堅是倡議，新竹縣長楊文科自己講要合併升格，並說要修地制法；現在民進黨贊成後，他們又講竹竹苗合併。」楊文科今早回應表示，柯建銘總召、林智堅市長都是斷章取義，擷取對其有利的片段，當時提出合併升格時，他的想法是要升格為直轄市，如何合併升格？各種不同的方式，需要大家要討論，而不是斷章取義，說我同意升格。「你們將自己的主張栽贓到我頭上來，是可忍，孰不可忍！」

    楊文科進一步批評，民進黨過去一向用栽贓的方式，說這是他的意思。他重申，合併升格是大事情，應由大家討論怎麼升格是最合理的。竹竹苗合併，無須修改法令的方式你們不做，非得透過修法，強硬促使竹竹合併升格，真的太過荒謬。倘若《地方制度法》修法過了，新竹縣和苗栗縣也是可以一起合併升格，新竹縣不一定要和新竹市合併升格。民進黨不要擷取別人的一句話就當寶，真的是讓人無法接受這樣無理的對待！

    因應「大新竹合併升格」，民進黨推動「地方制度法」修法，蔡英文總統昨在民進黨中常會明確表達，希望大家支持此案，昨晚並在臉書強調「縣市平權」；楊文科昨除在臉書貼文留言質疑「真的有這麼急嗎？」，今早延續此話題再做上述回應。

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