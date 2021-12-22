錯過歲末耶誕節商機 遠百竹北店拚明年初開幕

原訂今年底開幕的遠東百貨竹北店，將延後營運了！業者希望爭取在明年初試營運。（記者廖雪茹攝）

2021/12/22 18:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕原訂今年底開幕的遠東百貨竹北店，將延後營運了！新竹縣政府表示，今天（22日）核發遠百竹北店室內裝修變更的使用執照，後續將協助業者依規定完成消防審查等相關程序。業者希望爭取在明年初試營運。

新竹縣政府表示，竹北停8停車場BOT案，佔地約2.3公頃，由遠東百貨集團興建一棟地上10層、地下4層建築，總建築面積約2.8萬坪，採複合式商場經營，含公有停車場、百貨、超市、餐飲與休閒等多功能休閒空間，外觀造型融入客家山城圓樓意象。

遠百竹北店號稱新竹縣第一座百貨商場，2017年6月22日開工動土後，最早原規劃2020年開幕，受到疫情影響，原物料和營建人力成本上揚等因素，數度延後；業者今年原對外宣布年底前開幕，大舉招商，但迄今仍無開張宣傳，錯過歲末耶誕節商機，業者努力爭取明年元月農曆年前，加入新竹百貨的戰場。

竹縣府表示，遠百竹北店因櫃位進駐申請室內裝修變更，經工務處審核，今天核發變更使用執照，後續進入消防圖說審查等程序。

此外，縣府因應AI智慧園區廠商進駐、遠百竹北店營運及縣立體育場館賽事等衍生的大量車流，研擬「竹北莊敬一路機車涵洞拓寬計畫」，此案已獲交通部高速公路局納入「國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫」一併規劃。

原訂今年底開幕的遠東百貨竹北店，將延後營運了！業者希望爭取在明年初試營運。（記者廖雪茹攝）

原訂今年底開幕的遠東百貨竹北店，將延後營運了！業者希望爭取在明年初試營運。（記者廖雪茹攝）

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