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    首頁　>　新竹縣

    新竹肉品市場新行政大樓落成 嚴格把關國產豬肉品質

    新竹肉品市場營運至今已40年，原行政大樓建築體和設施皆已老舊，基於安全考量，在舊樓旁興建新樓，全新大樓今（22日）落成啟用。（記者廖雪茹攝）

    新竹肉品市場營運至今已40年，原行政大樓建築體和設施皆已老舊，基於安全考量，在舊樓旁興建新樓，全新大樓今（22日）落成啟用。（記者廖雪茹攝）

    2021/12/22 18:38

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕負責供應大新竹地區溫體豬肉源的新竹肉品市場，曾獲農委會評鑑為特優肉品市場，營運至今已40年，原行政大樓建築體和設施老舊，基於安全考量，斥資3000萬元重建，新大樓今天（22日）落成啟用，而市場也正推動2項計畫，以保障民眾的食肉安全，也讓優質的台灣豬肉有機會參與國際競爭。

    新竹縣長楊文科表示，食安議題相當重要，特別是開放萊克多巴胺豬肉進口，他呼籲必須要零檢出、要標示、設專區，讓鄉親清楚了解豬肉品質狀況，新竹肉品市場肩負把關新竹縣營養午餐的豬肉品質保證，縣府將持續與其共同推動「防豬瘟、拒萊豬、護食安」。

    新竹肉品市場總經理江寧增說，今年以來，肉品市場拍賣近21萬頭毛豬，以及屠宰約12萬頭毛豬，所有豬隻都經過安全衛生的SOP流程，包括檢附家畜健康證明書、獸醫實施屠宰前衛生檢查、防檢局駐場獸醫實施屠後屠體及內臟衛生檢查，所有肉品經過嚴格把關取得「合格驗印」才能進入市場販售，保證都是不含萊劑的國產豬。

    江寧增說，新竹肉品市場目前正執行2項計畫，一是推動屠宰現代化，落實人道屠宰的國際潮流趨勢，以及申請HACCP（屠宰場危害分析重要管制點）驗證，導入屠宰場肉品衛生安全管制系統制度，確保嚴謹的屠宰作業；二是推動冷鍊物流，升級肉品市場附設分切及冷藏運銷設施，提高產銷調節彈性，確保肉品品質及安全。

    新竹肉品市場新行政大樓今天落成啟用，場方強調所有肉品都經過嚴格把關取得「合格驗印」才能進入市場販售，保證都是不含萊劑的國產豬。（記者廖雪茹攝）

    新竹肉品市場新行政大樓今天落成啟用，場方強調所有肉品都經過嚴格把關取得「合格驗印」才能進入市場販售，保證都是不含萊劑的國產豬。（記者廖雪茹攝）

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