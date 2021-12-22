拒繳441筆罰單欠款12萬 300萬房地產慘遭查封

新竹分署查封陳男汽車。（新竹分署提供）

2021/12/22 17:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕苗栗縣陳姓男子名下1輛車積欠高達441筆罰單，牌照稅也沒繳，總金額超過12萬元，行政執行署新竹分署遍尋陳男不著情況下，只好查封其名下不動產，而其房屋加上土地總價約300萬元。

苗栗陳姓男子因名下1台車輛欠了441筆相關交通罰單及使用牌照稅，總欠金額超過12萬元，經法務部行政執行署新竹分署查調該車動產擔保金額，發現已全部清償，新竹分署遂至男子戶籍地址尋找該車，但並未發現。經通知陳姓男子出面，但對方避不回應，因無薪資或存款可供執行，且又遍尋不著車輛，新竹分署遂於近日查封陳男名下不動產，促請其出面處理。

新竹分署最近陸續對未繳納車主進行現場執行，大多數車主經新竹分署執行人員現場勸諭後，即表示近日內將自行繳款。其中有一公司更因車輛當場被查封，3日後主動到移送機關新竹市監理站繳納3000元，並表示近日將清繳所有欠款，希能撤銷該車輛查封。

新竹分署呼籲，民眾若收到分署催繳通知後，應速主動繳納欠款，倘經濟困難無法一次完繳者，可與新竹分署承辦人員洽辦分期繳納手續，以免財產遭到強制執行，影響個人聲譽及信用。

行政執行署在陳男汽車上貼上封條。（新竹分署提供）

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