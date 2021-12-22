為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    鼻竇炎開啟桌球之路 11歲少女呂函叡入選國手

    新竹縣六家國小呂函叡參加110年度少年桌球國手選拔暨排名賽，榮獲第一名，入選U11少年國手。（六家國小提供）

    新竹縣六家國小呂函叡參加110年度少年桌球國手選拔暨排名賽，榮獲第一名，入選U11少年國手。（六家國小提供）

    2021/12/22 10:55

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣六家國小呂函叡因患有鼻竇炎，醫生推薦多運動，加上媽媽喜歡打桌球，小二時展開桌球之路，沒想到一路打到全國賽，最近參加110年度少年桌球國手選拔暨排名賽女生11歲組中，從240名桌球好手脫穎而出，入選U11少年國手，未來將代表台灣參與國際桌球賽事。

    縣長楊文科頒獎勉勵呂函叡以冷靜、不畏懼的態度面對比賽，期許未來繼續為國家爭光!

    呂函叡說，小二開始打桌球後就愛上這項運動，每逢假日，爸爸都會載她去清大、大同高中球館練球，獲得館內前輩熱心教導，加上日復一日1到2小時的固定練習時間，在家透過練習機訓練腳步，彌補敏捷度不足的問題，讓她愈來愈進步。

    呂函叡表示，每次在賽事遇到強勁的選手，都令她很熱血沸騰，十分興奮，沒想到自己可以打到那麼高的名次。她很期待有一天代表台灣出國比賽，與其他國的選手切磋；對於未來升國中，她也會優先選擇以桌球為發展的學校。

    六家國小校長何明星表示，六家國小以109年全國總統盃國小組團體桌球錦標賽前8名、110年自由盃國小組團體桌球錦標賽12歲組團體賽第5名的成績取得報名少年國手選拔賽的資格；看到孩子們為了拿下好成績，賽前假日持續加緊練習，認真的練習發球、接發球，很高興呂函叡場場過關斬將，拿到國家隊代表。

    六家國小以孩子的興趣為優先，積極推動運動、藝文社團，學生社團近80個，代表隊包括藝文、體育、科學等有近20個團隊，對外比賽表現優異，特別是體育類代表隊，如排球隊、拔河隊、韻律體操隊等，在全國性賽事屢創佳績。

    新竹縣六家國小呂函叡（中）因患有鼻竇炎，小二時展開桌球之路，一路打到全國賽，這次更入選U11少年國手，縣長楊文科（左）頒獎鼓勵她。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣六家國小呂函叡（中）因患有鼻竇炎，小二時展開桌球之路，一路打到全國賽，這次更入選U11少年國手，縣長楊文科（左）頒獎鼓勵她。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣六家國小呂函叡參加110年度少年桌球國手選拔暨排名賽，榮獲第一名，入選U11少年國手。（六家國小提供）

    新竹縣六家國小呂函叡參加110年度少年桌球國手選拔暨排名賽，榮獲第一名，入選U11少年國手。（六家國小提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桌球》對決盧森堡王子！ 「最強阿嬤」倪夏蓮有夠猛
    2021/12/20 23:02

    桌球》對決盧森堡王子！ 「最強阿嬤」倪夏蓮有夠猛
    4天前才剛贏得亞軍...中國身障運動員驚傳遭前男友刺殺身亡
    2021/12/18 23:11

    4天前才剛贏得亞軍...中國身障運動員驚傳遭前男友刺殺身亡

    伊正秀大學照 網驚：33年都沒變！
    桌球》最新世界排名出爐 林昀儒不變、中國勁敵升5名
    2021/12/17 13:06

    桌球》最新世界排名出爐 林昀儒不變、中國勁敵升5名
    台南桌球榮獲少年國手選拔3項冠軍 陳亭妃、陳怡珍勉勵
    2021/12/16 14:55

    台南桌球榮獲少年國手選拔3項冠軍 陳亭妃、陳怡珍勉勵

    讓自由免費送你到林口 亞昕住一晚吧
    新竹縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播