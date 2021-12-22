鼻竇炎開啟桌球之路 11歲少女呂函叡入選國手

新竹縣六家國小呂函叡參加110年度少年桌球國手選拔暨排名賽，榮獲第一名，入選U11少年國手。（六家國小提供）

2021/12/22 10:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣六家國小呂函叡因患有鼻竇炎，醫生推薦多運動，加上媽媽喜歡打桌球，小二時展開桌球之路，沒想到一路打到全國賽，最近參加110年度少年桌球國手選拔暨排名賽女生11歲組中，從240名桌球好手脫穎而出，入選U11少年國手，未來將代表台灣參與國際桌球賽事。

縣長楊文科頒獎勉勵呂函叡以冷靜、不畏懼的態度面對比賽，期許未來繼續為國家爭光!

呂函叡說，小二開始打桌球後就愛上這項運動，每逢假日，爸爸都會載她去清大、大同高中球館練球，獲得館內前輩熱心教導，加上日復一日1到2小時的固定練習時間，在家透過練習機訓練腳步，彌補敏捷度不足的問題，讓她愈來愈進步。

呂函叡表示，每次在賽事遇到強勁的選手，都令她很熱血沸騰，十分興奮，沒想到自己可以打到那麼高的名次。她很期待有一天代表台灣出國比賽，與其他國的選手切磋；對於未來升國中，她也會優先選擇以桌球為發展的學校。

六家國小校長何明星表示，六家國小以109年全國總統盃國小組團體桌球錦標賽前8名、110年自由盃國小組團體桌球錦標賽12歲組團體賽第5名的成績取得報名少年國手選拔賽的資格；看到孩子們為了拿下好成績，賽前假日持續加緊練習，認真的練習發球、接發球，很高興呂函叡場場過關斬將，拿到國家隊代表。

六家國小以孩子的興趣為優先，積極推動運動、藝文社團，學生社團近80個，代表隊包括藝文、體育、科學等有近20個團隊，對外比賽表現優異，特別是體育類代表隊，如排球隊、拔河隊、韻律體操隊等，在全國性賽事屢創佳績。

新竹縣六家國小呂函叡（中）因患有鼻竇炎，小二時展開桌球之路，一路打到全國賽，這次更入選U11少年國手，縣長楊文科（左）頒獎鼓勵她。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣六家國小呂函叡參加110年度少年桌球國手選拔暨排名賽，榮獲第一名，入選U11少年國手。（六家國小提供）

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